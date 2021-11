OMÜ’de kanser erken tanı ve tarama faaliyetleri eğitimi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından kanser erken tanı ve tarama faaliyetlerine ilişkin eğitim düzenlendi.

Kansere yönelik duyarlılığı arttırmak adına Prof. Dr. İlknur Aydın Avci, Doç. Dr. Birsen Altay, Dr. Öğr. Üyesi Figen Çavuşoğlu, Arş. Gör. Dr. Özge Öz Yıldırım ve Arş. Gör. Mesiya Aydın’ın katkılarıyla yapılan eğitime 104 kişi katıldı.

Eğitim Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Kayıt Birim Sorumlusu Dr. Elif Özkaya tarafından verildi. Dr. Elif Özkaya, eğitimde kanserin tanımı, kanser nasıl önlenebilir, kanser taraması, tarama programında olan kanser türleri, kanser taramalarının yapıldığı birimlerin faaliyetlerine değindi.

Dr. Elif Özkaya, meme kanseri için 20-40 yaş arası kadınların her ay kendi kendine meme muayenesi ve 2 yılda bir klinik meme muayenesi yaptırmaları, 40-69 yaş arası kadınların ise her ay kendi kendine meme muayenesi, yılda bir klinik meme muayenesi, 2 yılda bir mamografi çektirmelerinin önemini anlattı. Serviks kanseri için 30-65 yaş arası kadınların 5 yılda bir smear veya HPV testi, kolorektal kanser için ise 50-70 yaş aralığındaki herkesin 2 yılda bir gaitada gizli kan testi, her 10 yılda bir kolonoskopi yaptırmaları gerektiğini açıkladı.

Programın kapanışında Prof. Dr. İlknur Aydın Avci, Dr. Özkaya’ya teşekkür ederek, kanserin Türk toplumu ve dünya için oldukça önemli bir sağlık sorunu olduğunu, ülkede kanserden korunmaya yönelik ücretsiz tarama faaliyetlerinin etkin olarak yürütüldüğünü ve bu alanda eğitim alan tüm sağlık çalışanlarının toplumun kanser taramalarına yönelik farkındalıklarını arttırmaya yönelik sorumluluklarının olduğunu ifade etti.