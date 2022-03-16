OMÜ’de ’Dünya Sosyal Hizmet Günü’ kutlandı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Etik ve Sosyal Hizmet Topluluğu, Dünya Sosyal Hizmet Günü’nde "Yeni bir eko-sosyal dünyayı birlikte inşa etmek: Kimseyi geride bırakmamak" temasıyla bir konferans gerçekleştirdi.

Sağlık Bilimleri Fakültesinde yapılan konferansta konuşmacı olarak, Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇEVSAM) Müdürü Prof. Dr. Yüksel Ardalı yer aldı.

“Daha iyi, daha sağlıklı bir dünya için sosyal hizmet çalışmalarına ihtiyaç var”

Konferansın açılışını yapan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Terzi, “Günümüzde sağlık ve sosyal hizmet alanları birbirlerini tamamlayan disiplinlerdir. Sosyal Hizmet Uzmanları hayatın her alanında dezavantajlı grupların daha iyi yaşam koşullarına sahip olmaları için çalışan özverili meslek elemanlarıdır. Daha iyi, daha sağlıklı bir dünya için sosyal hizmet çalışmalarına ihtiyaç vardır” dedi.

“Toplumsal huzura ve iyiliğe daha çok odaklanmamız gerekiyor”

Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ercümend Ersanlı, “İnsanlığın geleceğini önemseyen, sorumluluklarının bilincinde olan herkes bizden, gelecek nesiller adına yaşamakta olduğumuz dünyayı, huzur ve mutluluğun doyasıya yaşandığı bir dünyaya dönüştürmemiz için köklü adımlar atmamızı bekliyor. Bu bilinçle toplumsal huzura ve iyiliğe daha çok odaklanmamız gerekiyor. İnsanların karmaşık sosyal problemlerini çözme kapasitesini artırmaya adanmış bir mesleğin mensupları olarak sosyal hizmet uzmanları; sağlık, eğitim, çevre sorunları, yoksulluk, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması gibi birçok alanda, yılın temasında vurgulandığı gibi kimseyi geride bırakmadan dayanışma bilinciyle hizmet etmektedirler” diye konuştu.

“Herkeste ekolojik vatandaşlık bilincinin gelişmiş olması gerekiyor”

ÇEVSAM Müdürü Prof. Dr. Yüksel Ardalı ise sürdürülebilir yaşam, yeşil yaklaşım ve sıfır atık konularında yaptığı konuşmasında; dünyanın giderek daha fazla kirlendiğini, havanın, suyun, iklimin yapısının değiştiğini, teknolojinin hayatı kolaylaştırırken kirliliği artırdığını ve tüm bunların önüne geçilmesi için herkeste ekolojik vatandaşlık bilincinin gelişmiş olması gerektiğini söyledi.

“Küresel ısınma ve iklim değişikliği Dünya için büyük tehlike oluşturuyor”

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin dünya için büyük tehlike olduğuna vurgu yapan Ardalı, bunu hayal edebilmek için insan vücut ısısının 1-2 derece arttığında ortaya çıkan sonuçları düşünülmesini istedi. “Al kullan at” kültürünün hayatımıza girdiğini ve bu yaşam biçiminin doğaya tahmin edilenin ötesinde çok uzun süreli zararlarının olduğunu söyleyen Ardalı, “Mesela insan ömrü ortalama 80 yıl iken içtiğimiz ve attığımız suların pet şişeleri doğada bin yıl kadar kalabiliyor. Doğanın, denizlerin, şehirlerin çöp yığınları haline geliyor. Bu kirlilikten sadece insanların değil hayvanların ve bitkilerin de çok büyük zararlar görüyor. Artık sürdürülebilir şehirler, sürdürülebilir yaşam alanları oluşturmak için çabalamalıyız. Son yıllarda tüm dünyada bireysel, kurumsal ya da belediye genelinde sıfır atık uygulama çalışmaları yaygınlaşmaktadır. Üniversitemizde de bu konuda çalışmalar ve uygulamalar mevcuttur” ifadelerini kullandı.

Çok sayıda akademisyen ve öğrencinin katıldığı etkinlik, konuyla ilgili soruların tartışılmasıyla son buldu. Sunum sonrasında Etik ve Sosyal Hizmet Topluluğu tarafından Prof. Dr. Yüksel Ardalı’ya “defne fidanı” armağan edildi.