OMÜ’de “Ceza İnfaz Kurumları ve Aile” etkinliği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü, Aile Haftası kapsamında “Ceza İnfaz Kurumları ve Aile” konulu bir etkinlik gerçekleştirdi.

Sosyal Hizmet Uzmanı Gökhan Özdemir’in konuk olduğu etkinlikte; Adalet Bakanlığı, ceza infaz kurumları, kurum yapısı, kurumda sunulan hizmetler, aile kavramı, ceza infaz kurumlarında aileler için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Sunumunda ayrıca, ceza infaz kurumları ve bu kurumların ailelere yönelik uygulamaları noktasında sosyal hizmet uzmanlarının görev ve sorumlulukları ile iş ve işleyiş süreçlerini de paylaşan Gökhan Özdemir, öğrencilere alanda müdahalede bulunduğu vaka örneklerini aktardı.

Etkinliğin moderatörlüğünü Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Gülsüm Çamur ve Arş. Gör. Fatma Canım yürüttü.

Etkinlik sonunda Sosyal Hizmet Uzmanı Özdemir, öğrencilerin sorularını yanıtladı.