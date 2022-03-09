OMÜBAM’dan sınırın ötesinde atölye

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMÜBAM) tarafından öğrencilerin katılımıyla “Sınırın Ötesi: Bağımlılık Sonrası Yaşama Ayna Tutmak” başlıklı drama atölyesi gerçekleştirdi.

Atölye çalışmasını Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Psikiyatri Hemşireliği öğretim üyesi ve drama eğitmeni Dr. Öğretim Üyesi Oya Sevcan Orak yürüttü. OMÜBAM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Figen Çavuşoğlu ve Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Özge İşeri’nin aktif olarak katılım gösterdiği atölye çalışmasında bağımlılığın bireyin yaşamının farklı alanlarında oluşturduğu değişimler, yaşamda bıraktığı izler, sosyal damgalanma, geçmiş yaşantıların bağımlılık üzerine etkisi, bağımlı bireyin iç ve dış çatışmaları drama yöntemiyle çalışıldı.

Eğitmenin yönergeleriyle yürütülen atölyede ısınma etkinliklerinin ardından rol oynama, doğaçlama, geriye dönüş, dedikodu halkası, gerçek an teknikleri kullanılmış olup, bağımlılık sonrası yaşama dair farklı dramatik durumlar işlendi.

Atölye çalışmasında katılımcıların hedeflenen kazanımlara ulaşma durumu eğitmen tarafından yürütülen yansıtıcı geri bildirim tekniğiyle değerlendirildi ve istenilen amaçlara ulaşıldığı sonucuna varıldı.

Bağımlılıkla mücadele çalıştayı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ayrıca hemşirelik, biyoloji, mühendislik, psikoloji ve tıp fakültesi gibi birçok bölümden üniversite öğrencilerinin katılımıyla “Bağımlı olmak ya da olmamak: Hayatınız seçenek olmasın” başlıklı bağımlılıkla mücadele çalıştayı gerçekleştirdi. Çalıştayda üniversiteli gençlerin gözünden bağımlılık kavramı, türleri, nedenleri, pandeminin etkileri ve mücadele yollarıyla birlikte OMÜBAM’dan beklentiler paylaşıldı. Öğrencilerin aktif olarak katılım sağladığı ve başarılı bir çalıştay olduğunu ifade eden Merkez Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Figen Çavuşoğlu, çalıştay raporunun hazırlanmasının ardından merkezin daha birçok çalışmayla gençlerle birlikte bağımlılıkla mücadelede yer alacaklarını söyledi.