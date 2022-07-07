OMÜBAM Dinî Liderler Eğitim Programı başladı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMÜBAM) tarafından 17 ilçede yer alan din görevlileri arasından bağımlılıkla mücadele çalışma gruplarında görev alan din görevlilerine yönelik ‘Dinî Liderler Eğitim Programı’ düzenlendi.

Programa Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Sancak, İl Müftüsü Seyfullah Çakır, OMÜBAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Figen Çavuşoğlu, öğretim üyeleri, din hizmetleri uzmanı ve bağımlılık koordinatörü Fatih Ergin ile il müftü yardımcıları, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçe müftüleri katıldı.

OMÜBAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Figen Çavuşoğlu yaptığı açılış konuşmasında OMÜBAM olarak bağımlılıkla mücadelede öncelikle koruyucu ve önleyici yaklaşımlarda bulunmak olduğunu, bu amaçla toplum liderlerinin konuyla ilgili olarak bilgi düzeylerinin ve farkındalıklarının artırılmasının önem arz ettiğini söyledi. Toplum liderleri arasında din görevlilerinin önemli bir konumda bulunduğunun altını çizen Çavuşoğlu, bu grubun güçlendirilmesinin sağlıklı bir toplum oluşturulması için büyük bir adım olacağını ifade etti.

Vali Zülkif Dağlı ise “Din görevlisi aynı zamanda dinî önder ve toplumda sözü geçen kişidir. Toplumda bağımlılıkla mücadelede bağımlılığı önleyici çalışmalarda dinî önderlerimizin çalışmaları, özverili ve sorumluluk sahibi olmaları son derece önemlidir. Bizler bu meselede sorumluyuz, sizlerden de bu tür eğitimlerle bu konuda daha etkin olmanızı bekliyoruz” diye konuştu.

İlkadım ilçesinde tamamlanan eğitimlerin Bafra, Çarşamba ve Havza başta olmak üzere diğer ilçelerde sürüyor. OMÜBAM ve İl Müftülüğü’nün yürüttüğü programlara toplamda 300 kişinin katılımı bekleniyor.