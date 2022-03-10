Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) bünyesinde yayın yapan süreli ve basılı yayınların ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu sağlamak amacıyla OMÜ Yayın Koordinatörlüğü kuruldu.

Yedi yönetim kurulu üyesinden oluşan koordinatörlüğünün yöneticisi Doç. Dr. Kemal Özkurt; Süreli Yayınlar Sorumlusu Doç. Dr. Okay Pekşen, Basılı Yayınlar Sorumlusu Doç. Dr. Cafer Özdemir, üyeler Prof. Dr. Ali Seylan, Prof. Dr. Bülent Ayas, Doç. Dr. Sevim Alışır, Dr. Öğretim Üyesi Fırat Yerlikaya oldu.

Bilimsel dergilerin kalitesinin artırılması hedefleniyor

OMÜ bünyesinde yayın yapan dergilerin kalitesinin artırılması amacıyla ihtiyaç duyulan dizgi-mizanpaj desteği, talep eden süreli yayınlara İngilizce ve Türkçe dil editörlüğü imkanı sağlanacak. Koordinatörlük ulusal ve uluslararası görünürlüğü ve kalifikasyonu arttırmak amacıyla indekslerde taranma kriterlerine ve etik ilkelere uygunluk sağlamak için danışmanlık hizmeti verecek. Dergilerin ulusal ve uluslararası niteliğinin arttırılması, talep edilen bir statüye ulaşması hedefleniyor.

Koordinatörlüğün çalışma alanı hakkında OMÜ’den verilen bilgide ayrıca, “Koordinatörlüğün ikinci çalışma alanı ise ders kitabı, bilimsel kitap, çeviri kitap gibi her türlü kitabı kapsamaktadır. Üniversitenin bilim, eğitim, sanat ve kültür alanlarındaki bilgi birikimini toplum hizmetine sunmayı amaçlayan araştırma-inceleme, bildiri, armağan kitaplarının, popüler bilim ve sanat kitaplarının (dizi ve el kitapları) hakem değerlendirmelerinin ardından yayınlanması ve depolanması koordinatörlüğün basılı yayınlar birimi tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle 17 Haziran 2021 tarihinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayın Yönergesi hazırlandı ve yürürlüğe girdi. Süreli ve basılı yayınların süreçleri bu yönerge ile belirlendi. Yönergenin yeniden hazırlanmasının nedeni OMÜ Yayınları’nın aktif hale getirilmesi ve OMÜ akademik personeli ve araştırmacıları başta olmak üzere üniversite dışından da talep edilen kitapların basımı ve yayımını yapmaktır. Böylelikle OMÜ Yayınları’nın uluslararası bir yayınevi statüsüne sahip olması hedefleniyor” denildi.