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OMÜ ve TSO paydaşlık ilişkileri ele alındı
SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI (TSO) YÖNETİMİ, BAŞKAN SALİH ZEKİ MURZİOĞLU ÖNCÜLÜĞÜNDE ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİNİN (OMÜ) YENİ REKTÖRÜ PROF. DR. YAVUZ ÜNAL’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDU.
SAMSUN 27.08.2020, 10:27
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Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetimi, Başkan Salih Zeki Murzioğlu öncülüğünde Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) yeni Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Rektörlük makamındaki ziyarette TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Meclis Başkanı Haluk Akyüz ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Rektör Prof. Dr. Ünal’ı ve ekibini yeni görevlerinden ötürü kutlarken OMÜ ailesine başarılı ve verimli yıllar diledi.
OMÜ ve TSO arasında ileriye dönük paydaşlık ilişkilerinin de ele alındığı görüşmede Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun TSO Başkan Murzioğlu ve heyete gösterdikleri incelik ve iyi dilekleri için şükranlarını sundu.
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