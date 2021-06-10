OMÜ ve SAMÜ, Türkiye Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nda

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Samsun Üniversitesi(SAMÜ), Ankara’da açılan Türkiye Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’na iştirak etti.

Türkiye Verimlilik ve Teknoloji Fuarı 2021, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın katılımıyla Ankara’da açıldı. Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından ATO Congresium’da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nın açılışında; Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, OMÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep ile OMÜ Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Doç. Dr. Kemal Yıldızlı hazır bulundu. OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ve beraberindekiler, açılış töreninin ardından fuarda bulunan stantları gezdi. OMÜ akademisyenlerinin geliştirdiği ürün ve projelerin yer aldığı OMÜ-TTO ile Samsun Teknopark’ın bulunduğu standı ziyaret eden Ünal, OMÜ-TTO Kurumsal İletişim Sorumlusu Ergün Alver ve diğer yetkililerden bilgi alarak kendilerine başarılar diledi. Daha sonra Rektör Ünal ve beraberindekiler, fuardaki diğer stantları da ziyaret ederek yetkililerden ürünlere ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Ayrıca OMÜ Rektörü Ünal ve SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, üniversitelerin stantlarını incelerken bir süre sohbet ettiler.

“Yatırım ve araştırmalarımızı hangi yöne çevireceğimizin ön değerlendirmesini verecek olan bir fuar”

Fuara ilişkin açıklamalarda bulunan Rektör Ünal, OMÜ’nün bilim ve teknolojiye yatırım yaptığını söyleyerek bunu öncelikli strateji olarak belirlediklerinin altını çizdi. OMÜ’nün güçlü bir altyapısı olduğuna dikkat çeken Rektör Ünal, şu ifadeleri kullandı: “Bu yılki Türkiye Verimlilik ve Teknoloji Fuarı, dünyada teknolojinin evrildiği gereksinimleri ve gelecek perspektifini dikkate almak kaydıyla yatırım ve araştırmalarımızı hangi yöne çevireceğimizin ön değerlendirmesini verecek olan bir fuar. Ayrıca katılımcı tüm firmalar aynı zamanda birbirinin rakibi ve dolayısıyla fuar, rakiplerin nerede olduğunu görmek açısından da önemli. Bu ortam, üretilen araçlar ile akademik personelin ürettiği ve patenti alınmış ürünlerin muhtemel bir pazar arayışıdır. Bu fuarı farklı boyutlarda değerlendiriyoruz, bu nedenle en üst düzeyde katılım sağladık.”

Fuarda pek çok üniversitenin buluş ve projeleri tanıtılıyor

OMÜ Teknoloji Transfer Ofisi (OMÜ-TTO) Kurumsal İletişim Sorumlusu Ergün Alver, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nda bulunma amaçlarının OMÜ akademisyenlerinin buluş ve projelerini tanıtmak, yanı sıra da TTO’nun faaliyet ve etkinliklerini katılımcılara anlatmak olduğunu söyledi. Samsun Teknopark Prototip Merkezi Uzmanı Hakan Demir de akademisyen ve öğrencilerin projelerinin dikkat çekmesi ve tutulabilir hâle getirilmesi için bilgilendirme faaliyetlerinde bulunduklarını vurguladı.

Bir diğer yetkili OMÜ-TTO Ticarileşme Uzmanı Sinan Tosun, Üniversitenin patent portföyünde bulunan ürünlerin ve patent başvurularının ticarileşmesi konusunda tanıtım ve iş birliği yaptıklarını ve bunlar hakkında katılımcıları aydınlattıklarını bulunduklarını belirtti. OMÜ-TTO Üniversite Sanayi İş Birliği (ÜSİ) Uzmanı Şafak Esra Aslan ise Üniversite bünyesinde yürütülen projelerin vitrine çıkarılması ve anlatılması amacıyla fuarda yer aldıklarına işaret ederek 4 gün boyunca katılımcılara bilgi sağlayacaklarını dile getirdi.

ATO Congresium’da başlayan ve 4 gün sürecek olan fuar, pandemi kurallarına uygun olarak başta savunma sanayii olmak üzere tüm sektörlerdeki en son teknolojik ürünleri ziyaretçilerle buluşturacak. Fuarda katılımcı firmaların; yerli-yabancı üretici veya tedarikçiler ve heyetler ile iş birliği imkânı yakalaması hedefleniyor. Fuarda 10 bin metrekare alanda ortalama 150 firma stant açtı.