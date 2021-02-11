OMÜ ve AFAD arasında iş birliği protokolü

SAMSUN (İHA) – Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arasında çalışan ve Öğrencilere yönelik afet eğitimi için iş birliği protokolü imzalandı.

İçişleri Bakanlığı’nca 2021 yılının "Türkiye Afet Eğitim Yılı" olarak belirlenmesinin ardından Samsun’da ’Afet Eğitim Seferberliği’ başladı. Bu kapsamda Samsun Valiliği koordinasyonunda Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın katıldığı törende, iş birliği protokol metnini OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ile AFAD İl Müdürü Levent Uçarlı imzaladı. İmzalanan protokolle; OMÜ personeli ve öğrencilerine yönelik afet farkındalık eğitimi verilmesi ve AFAD gönüllülük sistemi hakkında bilgi ve tanıtım etkinlikleri düzenlenmesi amaçlanıyor.

İmza töreninde, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın da yer aldı.