OMÜ Vakfı’nın yeni yönetimi belirlendi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Vakfı’nın yeni yönetimi, 2021 yılı 39. Dönem Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’yla belirlendi.

OMÜ Vakfı Koleji’nde gerçekleşen toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Recep Sancak, Prof. Dr. Selim Eren, Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri, Vakıf Başkanı Doç. Dr. İdris Varıcı, fakülte dekanları, yüksekokul müdürleri ile Vakıf üyeleri katıldı. Açılış konuşmalarıyla başlayan toplantıda vakfın; 2021 yılı bilanço ve gelir-gider tabloları müzakere edildi, denetleme kurulunun raporu görüşülerek vakfın 2022 yılı hesap dönemi tahmini bütçesi onaylandı. Vakfın mali ve idari yapısı hakkında bilgiler verilerek toplantı sona erdi.

Toplantının gündem maddelerinin ele alınmasının ardından divan heyetinin sandık kurulu yetkisini üstlenmesiyle seçime gidildi. Seçim sonunda OMÜ Vakfının yeni yönetimi Doç. Dr. İdris Varıcı, Prof. Dr. Hamza Çalışıcı, Prof. Dr. Hamza Çalışıcı, Doç. Dr. Kemal Yıldızlı, Doç. Dr. Ayhan Ak asil üye olarak, Prof. Dr. Muharrem Özcan, Prof. Dr. Necati Tomal, Prof. Dr. Güray Erener, Doç. Dr. Erol Terzi, Prof. Dr. Ali Bolat yedek üye olarak belirlendi. Kurucu üyeler ise Ali Cüneyt Arpacıoğlu, Süheyla Erol, Ahmet Tarık Karslı, Nurettin Burak seçildi. Kurucu yedek üyeler Mehmet Sirel, Orhan Özdemir, Sevin Derindere, Cem Süer olarak belirlendi. Denetleme kurulu ise şu şekilde:

Doç. Dr. Seyfullah Gül, Dr. Öğr. Üyesi Ercan Tural, Hakan Özcan, Prof. Dr. Mehmet Tütüncü, Mustafa Hilmi Duman ve Prof. Dr. Osman Şahin.