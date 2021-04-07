OMÜ-TTO’dan TÜBİTAK bilgilendirme etkinliği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (OMÜ-TTO), yüksek lisans ve doktora burs programlarına yönelik bilgilendirme etkinliği gerçekleştirdi.

ÜSİ Uzmanı Şafak Esra Aslan tarafından gerçekleştirilen etkinlikte yüksek lisans bursları kapsamında; TÜBİTAK 2210/A Genel Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı, 2210/B Yurt İçi Sosyal Bilimlere Geçiş Yüksek Lisans Burs Programı 2210/C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Yüksek Lisans Burs Programı, 2210/D Yurt İçi Sanayiye Yönelik Yüksek Lisans Burs Programı ve 2210/E Doğrudan Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı ve doktora kapsamında ise 2211/A Genel Yurt İçi Doktora Burs Programı, 2211/B Yurt İçi Sosyal Bilimlere Geçiş Doktora Burs Programı, 2211/C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Doktora Burs Programı, 2211/E Doğrudan Yurt İçi Doktora Burs Programı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Program; etkinliğe katılım sağlayan yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden gelen soruların cevaplandırılmasıyla sona erdi. Ayrıca Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (OMÜ-TTO), Havza Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmalara ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret gezisine OMÜ-TTO ÜSİ Uzmanı Yaman Şeker, Girişimcilik ve Şirketleşme Uzmanı Osman Özkoç, Ticarileştirme ve Pazarlama Uzmanı Sinan Tosun katıldı. Firmalara OMÜ-TTO üniversite sanayi iş birliği kapsamında gerçekleştirilebilecek olası iş birlikleri ve patent ticarileştirme çalışmaları kapsamında ihtimallerin değerlendirildiği firma ziyaretleri gerçekleştirildi. Ziyarette OMÜ-TTO yetkilileri, somut çalışmalar için gerekli notlar alarak sonraki görüşme tarihlerini belirledi.