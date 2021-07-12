OMÜ-TTO’dan Patent Lisans Programı’nda yüzde yüz başarı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK); üniversitelerde, araştırma kurumlarında ve teknoloji geliştirme bölgelerinde geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye aktarılmasını sağlamak için Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Yenilik Destek Programı kapsamında yürürlüğe koyduğu 1702 Patent Lisans 2021-1 çağrı sonuçları açıklandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin (OMÜ-TTO), bu süreçte TÜBİTAK 1702 Patent Lisans 2021-1 çağrısına sunduğu 2 projesi de TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

OMÜ, başvurusu kabul edilen üniversiteler arasında ilk 3’te Türkiye genelinde toplam 18 proje desteklenirken OMÜ, 2 proje başvurusunun da onaylanmasıyla yüzde yüz başarı sağladı. Aynı zamanda OMÜ bu başarısıyla adını 1702 çağrısında en fazla başvurusu kabul edilen üniversiteler arasında ilk 3’e yazdırdı.

Patent Lisans çağrısına; Mertech İleri Teknoloji Malzemeleri A.Ş. ve Oluşum Cerrahi Aletler San. ve Tic. Ltd. Şti. ile OMÜ ortaklığında 2 proje ile başvuru yapan OMÜ-TTO’nun projeleri TÜBİTAK tarafından desteklenirken OMÜ akademisyenlerinin buluşlarının ticarileştirilmesi ve lisanslanması konusunda başarılı bir adım atılmış oldu.

OMÜ-TTO yetkilileri ise bundan sonraki süreçte akademisyenlerin buluşlarının ticarileştirilmesi ve lisanslanması için çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini ve bir sonraki çağrı döneminde de aynı başarıyı yakalamak istediklerini dile getirdi.