OMÜ TTO’dan Ordu Üniversitesi’ne patent eğitimi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), Ordu Üniversitesi akademisyenlerine yönelik "Temel Patent Eğitimi" gerçekleştirdi.

OMÜ-TTO ve Ordu Üniversitesi TTO işbirliği ile düzenlenen çevrimiçi eğitime, 60 akademisyen katıldı. OMÜ-TTO Patent Vekili L. Çağla Koyuncu tarafından gerçekleştirilen eğitim 2 saat sürdü. Eğitimde buluş, patent, patentlenebilirlik kriterleri, patent başvuru ve tescil süreçleri anlatıldı.