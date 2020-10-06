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OMÜ TTO’dan Ordu Üniversitesi’ne patent eğitimi

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO), ORDU ÜNİVERSİTESİ AKADEMİSYENLERİNE YÖNELİK "TEMEL PATENT EĞİTİMİ" GERÇEKLEŞTİRDİ.

SAMSUN 06.10.2020, 15:46
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OMÜ TTO’dan Ordu Üniversitesi’ne patent eğitimi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), Ordu Üniversitesi akademisyenlerine yönelik "Temel Patent Eğitimi" gerçekleştirdi.

OMÜ-TTO ve Ordu Üniversitesi TTO işbirliği ile düzenlenen çevrimiçi eğitime, 60 akademisyen katıldı. OMÜ-TTO Patent Vekili L. Çağla Koyuncu tarafından gerçekleştirilen eğitim 2 saat sürdü. Eğitimde buluş, patent, patentlenebilirlik kriterleri, patent başvuru ve tescil süreçleri anlatıldı.

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