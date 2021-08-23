OMÜ-TTO, TÜBİTAK’ın davetiyle İSEK toplantısında

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (OMÜ-TTO), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) davetiyle İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesinin (İSEK) organize ettiği 1702 Patent Lisans Çağrısı etkinliğine iştirak etti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve bir cerrahi aletler şirketi ile birlikte 1702 Patent Lisans Çağrısı kapsamında “Yeni Nesil Uterus Manipulasyon Cihazı” adlı buluş patentinin lisanslanması projesi onaylanan OMÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), çevrim içi (on-line) düzenlenen etkinliğe konuk oldu.

Etkinlikte söz alan OMÜ-TTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mortaş, 1702 Patent Lisans Çağrısı’nın teknoloji transfer ofisleri ekosistemine sağladığı katkının öneminden bahsetti.

1702 Patent Lisans Çağrısı’na 2 proje ile başvuran ve projelerin ikisi de olumlu değerlendirilen OMÜ-TTO’nun bu süreçte gerçekleştirdiği toplantıları, pazar araştırma faaliyetlerini ve patent değerlemesi konularındaki özenli çalışmalarını aktaran Mortaş, 1702 çağrısının kapsam ve içeriğinin daha da güçlendirilerek ekosistemin güçlü destek mekanizmalarından biri hâline gelebileceğini dile getirdi.

OMÜ-TTO ile olan iş birliklerinin çok eskiye dayandığını belirten cerrahi aletler firması CEO’su (üst düzey yönetici) Barış Günseli ise 1702 çağrısı ile birlikte medikal cihaz sektörünün önemli bir fırsat yakaladığına dikkat çekti.

Günseli, 1702 Patent Lisans Çağrısı kapsamında lisanslama gerçekleştirdikleri “Yeni Nesil Uterus Manipulasyon Cihazı” ile ilgili olarak çalışmalara başladıklarını ve nihai ürün ortaya çıkarmak için azami özen gösterdiklerini kaydetti.