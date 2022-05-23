OMÜ Tıp ilk 3’te

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, akreditasyon belgesi alan ilk üç endokrinoloji bilim dalı arasında yer aldı.

OMÜ Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Tıpta Uzmanlık Yeterlik Kurulu Kurum Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yeterlik (Akreditasyon) Belgesi almaya hak kazandı. Üniversite yönetiminden yapılan açıklamada konu hakkında şu ifadelere yer verildi:

“Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalının Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Tıpta Uzmanlık Yeterlik Kurulu’na yapılan başvurusu sonrasında, dosya incelenmesi aşamasını takiben, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Tıpta Uzmanlık Yeterlik Kurulu - Eğitim Kurumları ve Programı Değerlendirme Komisyonu (EKPDK) tarafından yapılan ziyaret sonrasında, yapılan değerlendirme sonucunda; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Yeterlik Kurulunun belirlediği Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Tıpta Uzmanlık Eğitimi ile ilgili koşulları başarıyla karşılamış ve 25 Nisan 2022 tarihinden itibaren beş (5) yıl süreyle geçerli olmak üzere Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Tıpta Uzmanlık Yeterlik Kurulu Kurum Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi (Akreditasyon) almaya hak kazanmıştır. Akreditasyon belgesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları alanında ülkemizde ilk kez verilmiştir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı akreditasyon belgesi alan ilk üç endokrinoloji bilim dalından birisi olmuştur.”