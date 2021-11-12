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OMÜ Tıp Fakültesi öğrencisinden TÜBİTAK başarısı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi 4. Sınıf öğrencisi Zeynep Asude Kaynak’ın projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer görüldü.
SAMSUN 12.11.2021, 12:34
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi 4. Sınıf öğrencisi Zeynep Asude Kaynak’ın projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer görüldü.
OMÜ Tıp Fakültesi 4. Sınıf öğrencisi Zeynep Asude Kaynak, “Covid-19 Tanısı İçin Yapay Zeka Destekli Yeni Bir Hesaplamalı Modelin Geliştirilmesi” başlıklı projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer görüldü.
Üniversiteden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak TÜBİTAK 2209-A Araştırma Projeleri Desteği 2021 Yılı 2. Dönem Çağrısı kapsamında desteklenen öğrencimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.”