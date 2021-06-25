OMÜ, Times Higher Education Sıralamasında

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Times Higher Education (THE) tarafından belli kriterlere göre hazırlanan Genç Üniversiteler Sıralaması 2021’de 401+ kategorisinde yer aldı.

Kuruluş tarihi 50 yıl ve altında olan üniversiteler sıralamasına giren OMÜ, daha önce de Times Higher Education sıralamasına girmeye hak kazanmıştı. Bu listede THE Dünya Üniversiteler Sıralamasındaki 13 performans göstergesi kullanılmakta ancak saygınlık kategorisine daha az ağırlık veriliyor. Üniversiteler kapsamlı ve dengeli kıyaslamaların yapılabilmesi adına temel görevleri olan öğretim, araştırma, bilgi transferi ve uluslararası görünüm alanlarında değerlendiriliyor.

THE 2021 Genç Üniversiteler Sıralamasında dünya genelinde 475 üniversite değerlendirilmeye hak kazandı. Bu sayının 2020’de 414 olduğu öğrenildi.