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OMÜ, ’THE Gelişmekte Olan Ekonomiler Üniversite Sıralaması’nda

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Times Higher Education (THE) tarafından düzenlenen THE Gelişmekte Olan Ekonomiler Üniversite Sıralaması’nda bir kez daha yer aldı. OMÜ 2022 sıralamasında 501+ diliminde derecelendirildi.

SAMSUN 25.10.2021, 16:20
OMÜ, ’THE Gelişmekte Olan Ekonomiler Üniversite Sıralaması’nda

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Times Higher Education (THE) tarafından düzenlenen THE Gelişmekte Olan Ekonomiler Üniversite Sıralaması’nda bir kez daha yer aldı. OMÜ 2022 sıralamasında 501+ diliminde derecelendirildi.

Bu sene çok sayıda üniversite derecelendirmede yer almayı başardı. 2021 derecelendirmesinde 606 olan sayı 2022 için yüzde 15’lik bir artış ile 698’e ulaştı. Listede 50 farklı ülkeden üniversite yer aldı.

THE Gelişmekte Olan Ekonomiler Üniversite Sıralaması Londra Menkul Kıymetler Borsası’nın FTSE Grubu tarafından “ileri gelişmekte olan”, “ikinci gelişmekte olan”, ya da “sınırda olan” olarak tanımlanan ülkelerdeki kurumları içeriyor. 2019 senesinde düzenlenmeye başlanan bu derecelendirmenin ilk sayısından beri listelenme başarısı gösteren OMÜ aynı zamanda ilk versiyonda yer aldığı için "açılış katılımcısı rozetine" de sahip.

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