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OMÜ, ‘OKAF’22’ye kenetlendi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda 2-3 Mart 2022 tarihlerinde Samsun’da düzenlenecek Orta Karadeniz Kariyer Fuarı’nın (OKAF’22) ev sahibi Ondokuz Mayıs Üniversitesi, hummalı bir şekilde bu geniş çaplı organizasyona hazırlanıyor.

SAMSUN 07.02.2022, 09:41
OMÜ, ‘OKAF’22’ye kenetlendi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda 2-3 Mart 2022 tarihlerinde Samsun’da düzenlenecek Orta Karadeniz Kariyer Fuarı’nın (OKAF’22) ev sahibi Ondokuz Mayıs Üniversitesi, hummalı bir şekilde bu geniş çaplı organizasyona hazırlanıyor.

OMÜ bu kapsamda OKAF’22’nin odağındaki üniversiteli gençler ile mezunlara sunulacak kariyer fırsatları ve hizmetlerinde paydaşların rolleri, sorumluluk ve katkılarına dair düzenlediği kahvaltılı bilgilendirme toplantısında Samsun’un kamu kurumları ve iş dünyasından pek çok temsilciyi bir araya getirdi.

Samsun’un kamu kurumları ile şirket ve firmalarından 56 yetkili

OMÜ Kurupelit Yerleşkesi Yaşam Merkezi’ndeki kahvaltı programına; OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Prof. Dr. Cengiz Batuk ve Prof. Dr. Recep Sancak, Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep, kentin kamu kurumları ile şirket ve firmalarını temsilen 56 yetkili ile OMÜ OKAF’22 Düzenleme Kurulu üyeleri katıldı.

OKAF’22’de hedef; istihdamda yeni kapıların açılması ve kurum-kuruluşların genç yetenekleri keşfetmesi

Samsun eski Makro Alışveriş Merkezi’nde OMÜ ev sahipliğinde ve Amasya Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Sinop Üniversitesi ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ortaklığında organize edilecek OKAF’22; bir taraftan Türkiye’nin genç kuşağını geleceğe hazırlayıp onlara iş hayatında yeni kapılar açmayı ve diğer yandan katılımcı kurum-kuruluş ve firmalara da genç yetenekleri keşfetme olanağı sunmayı amaçlıyor.

Kahvaltı programının takdiminde söz alan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, katılımcılara şükranlarını sunarak OKAF’22’nin layıkıyla gerçekleştirilmesi adına katılımcıların görüş ve değerlendirmelerini almak için toplandıklarını dile getirdi.

Rektör Ünal: “Yazacağımız stratejik planda en önemli unsur, kentimiz olacak”

Konuşmasında Samsun ve bölgenin üretimci ve yatırımcısını çok önemsediklerini belirten Rektör Ünal, “Üniversitemiz 2021 Eylül ayında Türkiye’deki kurumsal olarak akredite olan ilk 5 üniversiteden biri konumuna erişti. Yine 2021 Aralık ayında da OMÜ, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’ne 7 yıl aradan sonra tekrar girdi. Bizim buradaki temel hedefimiz; 2023 verileriyle OMÜ’nün ‘araştırma üniversitesi’ olması. Her bir kırılımla yani eğitim, sağlık, araştırma geliştirme (AR-GE) ile alakalı bir strateji belgesi hazırlamayı ve arkasından kendi stratejimizi yazmayı arzu etmekteyiz. Yazacağımız stratejik planda en önemli unsur, kentimiz olacak. Bu plan, bizim kazandıklarımız ve kazandırdıklarımız olmak üzere 2’ye ayrılacak. Özellikle şehrimiz açısından kazandırdıklarımızı fazlasıyla önemsiyoruz. Üniversitemizde bu anlamda bir önceki yıla göre AR-GE çalışmaları yüzde 80 gibi bir sıçrama yaşadı. Ancak bu yıl için hedefimiz yüzde 100 ve bu büyümeyi kazanımlara ve yeterliliklere dönüştürmek istiyoruz” dedi.

“Fuar vesilesiyle Samsun’a dair algıyı güçlendirmeliyiz”

Projeye dönüşüp Türkiye’ye katma değer sağlayacak araştırmaları önceleyeceklerine vurgu yapan Rektör Ünal, bu sürece ilişkin şunları söyledi:

“Yayının konusu olacak araştırma yapmak değil de mevcut projeleri belirli noktaya odaklayarak bir ‘mega proje’nin parçası hâline getirmek, hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu projelerin de üretime dönüşmesini bekliyoruz. Bu noktada özgün üretimi, yatırımı ve istihdamı olan kişileri kendimizin en yakın paydaşı olarak görüyoruz. OMÜ olarak bu bağlamda bölgemizde yatırım yapılabilecek alanlarda AR-GE’yi üstlenmek istiyoruz. Bu faaliyetlerde örneğin söz konusu projenin danışmanlığını yapmak, bir girişimi projelendirmek veya yürütülen projelere insan kaynağı sağlamak ve benzeri unsurlar var. Burada kastettiğim husus; Samsun’un bir çekim merkezi hâline gelmesi. Zira Samsun, gücü ve potansiyeli ile bunu yapabilecek yeteneğe sahip bir kent. Dolayısıyla OKAF’22, önümüzdeki en yakın ve en önemli fırsat olarak görünüyor. Fuar vesilesiyle Samsun’a dair algıyı güçlendirmeliyiz ve bu, hiçbir kurumun tek başına yapabileceği bir iş değil. Ama birbirimizin elini tutup güç birliğe gidersek amacımıza ulaşırız. Samsun’daki her kurumun kendine özgü bir çalışması var ancak bu çabaların nihayete erebilmesi için birlikte hareket etmek gerekiyor. Taşı kaldırmak için aynı anda harekete geçmeliyiz. Aksi takdirde her birimiz yoruluyoruz ve çabamız, istediklerimiz için yetersiz kalıyor. O nedenle bizler bu buluşmayı, daha stratejik iş birlikleri adına bir milat olarak kabul ediyoruz.”

“Samsun’un geleceğine katkı sağlamak ve bu geleceği sağlama almak istiyorsak OKAF’22’yi çok iyi değerlendirmek zorundayız”

OMÜ olarak nitelikli öğrencileri kente çekmek istediklerine işaret eden Rektör Ünal, devamında “Nitelikli öğrencilerin OMÜ’yü tercih etmesini ve nitelikli mezunlarla Samsun’un geleceğine katkı sağlamak ve bu geleceği sağlama almak istiyorsak söz konusu fırsatı çok iyi değerlendirmek zorundayız. Sanayinin, yatırımcının ve istihdam sahibinin, ihtiyaç duyduğu nitelikli öğrenciyi ve mezunu önceden gözüne kestirmesi gerekiyor ki bu da ancak iyi bir iletişimle mümkün. İşte ev sahipliği yapacağımız kariyer fuarı da bu bakımdan sahneye çıkma fırsatı olarak görünüyor. Bu minvalde topyekûn sahneye çıkmamız lazım ve Samsun’un bu fuarı, fırsata çevirmesini arzu etmekteyiz. Katılımın büyüklüğü önemli ama geriye ne kalacak, bundan neler elde edeceğiz? İşte bu hususlar bizler için daha önemli. Eğer OKAF’22’den sonra tekrar bir araya gelebilirsek elde edilen kazanımları ya da yapılan hataları değerlendirmemizin çok değerli olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“Kalıcı izlerin peşine düşmeliyiz”

OMÜ’nün proje yazma eğitimlerinden de söz eden Prof. Dr. Ünal, “Eğer sizler bir proje üretirseniz bizler buna akademik destek vermeye hazırız. Bu noktada önemli olan husus; ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencinin bu farkındalığa sahip olması. Öğrencinin yarışmalarda alacağı ödül değerli ama öğrencinin ve öğretmenin buna heveslenmesi çok daha değerli olacaktır. Zira bu emek ve çabalar, uzun vadede ülkemiz için çok kıymetli kazanımları beraberinde getirecektir. Yani burada kalıcı izlerin peşine düşmeliyiz. Bugün bir araya gelenlerin; fuarın festival tarafıyla değil, teknik yönüyle ilgilenmesi bizlere çok şey katacaktır. Yine ev sahibi olduğumuz TEKNOFEST 2022’ye yol alırken de OKAF’22’den edineceğimiz tecrübe bizlere yol gösterecek. O nedenle zihin yahut eğitim biçimimizi formatlayacağız zira Samsun ve bölgenin geleceğine yönelik altyapıyı kurmamız açısından bu değişim ve dönüşüme ihtiyacımız var” sözlerine yer verdi.

Rektör Ünal’ın konuşmasının ardından OMÜ OKAF’22 Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esat Şanlı, fuarla ilgili hazırlıklar, temas kurulan kurum ve firmalar, OKAF’22’nin web sayfası, fuara katılacakların takip etmesi gereken aşamalar, fuarda düzenlenmesi planlanan etkinlikler vb. konular hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Program, katılımcıların OKAF’22’ye ilişkin görüş ve önerilerini paylaşmasıyla devam etti.

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