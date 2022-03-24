OMÜ Merkez Kütüphanesi’nde çocuklara özel bölüm

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Merkez Kütüphanesi’nde çocuklara kütüphane kullanım alışkanlığı ve okuma kültürü kazandırmak amacıyla "çocuk bölümü" kuruldu.

Merkez Kütüphane içinde 0-16 yaş grubuna yönelik özel bir alanın hazırlanmasıyla hizmete giren çocuk bölümünde raflar, çocukların yaş ve gelişim düzeylerine hitap eden kitaplarla donatıldı. Bölümde ayrıca, çocukların satranç ve benzeri zekâ oyunlarını oynayabilecekleri masa ve materyaller de bulunuyor.

“Çocuklarımızın kütüphanenin müdavimi olmalarını istiyoruz”

Kurulan çocuk bölümü hakkında konuşan Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Ehem Olukcuoğlu, uzun vadede çocuklarda okuma kültürünün özümsenmesi ve yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini belirterek, “Zamanla çocuk bölümünü daha da geliştirip zenginleştireceğiz. Hepimizin bildiği üzere okuma alışkanlığı, küçük yaşlardan itibaren kazanılıyor ve bizler de çocuk bölümünü daha da cazip hâle getirerek bu alışkanlığın istikrarlı olmasını istiyoruz. Sunacağımız hizmetle çocuklarımızın Kütüphane’nin müdavimi olmalarını ve kaliteli zaman geçirmelerini arzu ve ümit etmekteyiz. Yine ilerleyen zamanlarda çocuk bölümünde çocukların ilgisini çekebilecek birçok düzenlemeyi gerçekleştirmeyi düşünüyoruz” dedi.

Merkez Kütüphane bünyesinde hizmete başlayan çocuk bölümü, bir taraftan okul öncesi ve okul çağındaki çocukların zihinsel, kavramsal ve duygusal gelişimlerine katkı sağlayacakken diğer yandan sosyalleşebilecekleri bir ortam sunacak.