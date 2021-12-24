OMÜ Merkez Kütüphanesi 2 sertifika ile Türkiye’de bir ilki başardı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Merkez Kütüphanesi “A Sınıfı Yetkin Kütüphane” ile “Güvenli Kütüphane Hizmeti” sertifikalarına kavuşarak, bu belgeleri almaya hak kazanan ilk üniversite kütüphanesi oldu.

Uygulanan hizmet ve politikaların uluslararası düzeyde standartlara bağlı kalarak değerlendirilmesi sonucunda Türk Kütüphaneciler Derneği ve MSC (Managemet System Certification) tarafından “A Sınıfı Yetkin Kütüphane” ile “Güvenli Kütüphane Hizmeti” sertifikalarına layık görülen Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Merkez Kütüphanesi, bu belgeleri almaya hak kazanan ilk üniversite kütüphanesi oldu. OMÜ’nün kalite yönetimi perspektifi ışığında hizmet niteliğini üst düzeye çıkarıp envanterindeki kaynakları zenginleştiren Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının yönetici ve çalışanları, elde edilen bu başarı sonrasında Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ile bir araya geldi. Ziyarette Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Ethem Olukcuoğlu, OMÜ’ye prestij sağlayan sertifikaları Rektör Ünal’a takdim etti.

Bir ilke imza atıldı

Görüşmede Daire Başkanı Ethem Olukcuoğlu, yeni nesil kütüphane olarak kullanıcılara sundukları bilgi teknolojileri, sahip oldukları yayınlar ve koleksiyonlar, idari yetkinlik, engelsiz kütüphane hizmeti gibi kriterlerin, başarının kapılarını açtığını belirterek destek ve teşviklerinden ötürü Rektör Ünal’a teşekkürlerini iletti. Görüşmede Daire Başkanı Ethem Olukcuoğlu, yeni nesil kütüphane olarak kullanıcılara sundukları bilgi teknolojileri, sahip oldukları yayınlar ve koleksiyonlar, idari yetkinlik, engelsiz kütüphane hizmeti gibi kriterlerin başarının kapılarını açtığını belirterek destek ve teşviklerinden ötürü Rektör Ünal’a teşekkürlerini iletti.

Rektör Ünal ise Türkiye’de ilk kez Merkez Kütüphanesi’ne değer görülen sertifikaların OMÜ’nün gurur ve onur kaynaklarından olduğuna işaret ederek, bu başarıya ulaşmak için emek verip fedakârlıkta bulunan herkese şükranlarını sundu. Merkez Kütüphanesi’nin; varlığı, etkinliği ve yenilikçi girişimleriyle OMÜ’nün bilgi hazinesi olduğunu vurgulayan Rektör Ünal, hak edilen belgelerin OMÜ’deki değişim ve dönüşümü yansıtan önemli adımlardan biri olduğunu dile getirdi.

Elektrikli ve hibrit taşıtlarla ilgili en temel kaynak kitabı Rektör Ünal’a takdim edildi

OMÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aktaş da çeviri editörü olarak emek verdiği, elektrikli ve hibrit taşıtlar konusunda en temel kaynak olan “Modern Elektrikli, Hibrit Elektrikli ve Yakıt Hücreli Taşıtlar” adlı kitabı OMÜ Prof. Dr. Yavuz Ünal’a takdim etti. Rektörlük makamındaki ziyarete, kitabın tercümesinde görev alan Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik Tesisleri Ana Bilim Başkanı Prof. Dr. Okan Özgönenel de eşlik etti. Ziyarette Prof. Dr. Mustafa Aktaş ve Prof. Dr. Okan Özgönenel; Mehrdad Ehsani, Yimin Gao, Stefano Longo ve Kambiz M. Ebrahimi tarafından yazılan kitabın çevirinde, Türkiye’deki farklı üniversitelerden alanında uzman öğretim üyelerinin de katkısı olduğunu belirterek böylesine önemli kaynağı Türkçe’ye kazandırmaktan dolayı duydukları mutluluğu Rektör Ünal ile paylaştı.

Rektör Ünal da gelişim ve ilerlemenin kökeninde eğitimin bulunduğuna ve bunun yansımalarının da yayınlar olduğuna işaret ederek söz konusu çevirinin, üniversitelerde Elektrik Elektronik Mühendisliği disiplininde büyük bir yer tutacağı ve başvuru kitabı olacağını belirterek emekleri için konuk akademisyenler Prof. Dr. Aktaş ve Prof. Dr. Özgönenel’e teşekkür etti. Ziyaret kitap takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle tamamlandı.