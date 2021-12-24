banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Mame Thiam milli takım kadrosunda
Mame Thiam milli takım kadrosunda
Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomistlerle buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomistlerle buluştu
Hafta sonu hava nasıl olacak? Yılbaşında kar yağacak mı?
Hafta sonu hava nasıl olacak? Yılbaşında kar yağacak mı?

OMÜ Merkez Kütüphanesi 2 sertifika ile Türkiye’de bir ilki başardı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Merkez Kütüphanesi “A Sınıfı Yetkin Kütüphane” ile “Güvenli Kütüphane Hizmeti” sertifikalarına kavuşarak, bu belgeleri almaya hak kazanan ilk üniversite kütüphanesi oldu.

SAMSUN 24.12.2021, 17:14
OMÜ Merkez Kütüphanesi 2 sertifika ile Türkiye’de bir ilki başardı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Merkez Kütüphanesi “A Sınıfı Yetkin Kütüphane” ile “Güvenli Kütüphane Hizmeti” sertifikalarına kavuşarak, bu belgeleri almaya hak kazanan ilk üniversite kütüphanesi oldu.

Uygulanan hizmet ve politikaların uluslararası düzeyde standartlara bağlı kalarak değerlendirilmesi sonucunda Türk Kütüphaneciler Derneği ve MSC (Managemet System Certification) tarafından “A Sınıfı Yetkin Kütüphane” ile “Güvenli Kütüphane Hizmeti” sertifikalarına layık görülen Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Merkez Kütüphanesi, bu belgeleri almaya hak kazanan ilk üniversite kütüphanesi oldu. OMÜ’nün kalite yönetimi perspektifi ışığında hizmet niteliğini üst düzeye çıkarıp envanterindeki kaynakları zenginleştiren Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının yönetici ve çalışanları, elde edilen bu başarı sonrasında Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ile bir araya geldi. Ziyarette Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Ethem Olukcuoğlu, OMÜ’ye prestij sağlayan sertifikaları Rektör Ünal’a takdim etti.

Bir ilke imza atıldı

Görüşmede Daire Başkanı Ethem Olukcuoğlu, yeni nesil kütüphane olarak kullanıcılara sundukları bilgi teknolojileri, sahip oldukları yayınlar ve koleksiyonlar, idari yetkinlik, engelsiz kütüphane hizmeti gibi kriterlerin, başarının kapılarını açtığını belirterek destek ve teşviklerinden ötürü Rektör Ünal’a teşekkürlerini iletti. Görüşmede Daire Başkanı Ethem Olukcuoğlu, yeni nesil kütüphane olarak kullanıcılara sundukları bilgi teknolojileri, sahip oldukları yayınlar ve koleksiyonlar, idari yetkinlik, engelsiz kütüphane hizmeti gibi kriterlerin başarının kapılarını açtığını belirterek destek ve teşviklerinden ötürü Rektör Ünal’a teşekkürlerini iletti.

Rektör Ünal ise Türkiye’de ilk kez Merkez Kütüphanesi’ne değer görülen sertifikaların OMÜ’nün gurur ve onur kaynaklarından olduğuna işaret ederek, bu başarıya ulaşmak için emek verip fedakârlıkta bulunan herkese şükranlarını sundu. Merkez Kütüphanesi’nin; varlığı, etkinliği ve yenilikçi girişimleriyle OMÜ’nün bilgi hazinesi olduğunu vurgulayan Rektör Ünal, hak edilen belgelerin OMÜ’deki değişim ve dönüşümü yansıtan önemli adımlardan biri olduğunu dile getirdi.

Elektrikli ve hibrit taşıtlarla ilgili en temel kaynak kitabı Rektör Ünal’a takdim edildi

OMÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aktaş da çeviri editörü olarak emek verdiği, elektrikli ve hibrit taşıtlar konusunda en temel kaynak olan “Modern Elektrikli, Hibrit Elektrikli ve Yakıt Hücreli Taşıtlar” adlı kitabı OMÜ Prof. Dr. Yavuz Ünal’a takdim etti. Rektörlük makamındaki ziyarete, kitabın tercümesinde görev alan Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik Tesisleri Ana Bilim Başkanı Prof. Dr. Okan Özgönenel de eşlik etti. Ziyarette Prof. Dr. Mustafa Aktaş ve Prof. Dr. Okan Özgönenel; Mehrdad Ehsani, Yimin Gao, Stefano Longo ve Kambiz M. Ebrahimi tarafından yazılan kitabın çevirinde, Türkiye’deki farklı üniversitelerden alanında uzman öğretim üyelerinin de katkısı olduğunu belirterek böylesine önemli kaynağı Türkçe’ye kazandırmaktan dolayı duydukları mutluluğu Rektör Ünal ile paylaştı.

Rektör Ünal da gelişim ve ilerlemenin kökeninde eğitimin bulunduğuna ve bunun yansımalarının da yayınlar olduğuna işaret ederek söz konusu çevirinin, üniversitelerde Elektrik Elektronik Mühendisliği disiplininde büyük bir yer tutacağı ve başvuru kitabı olacağını belirterek emekleri için konuk akademisyenler Prof. Dr. Aktaş ve Prof. Dr. Özgönenel’e teşekkür etti. Ziyaret kitap takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle tamamlandı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 18 45
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 18 32
4. Fenerbahçe 18 29
5. Adana Demirspor 18 29
6. Hatayspor 18 29
7. Beşiktaş 18 28
8. Alanyaspor 18 27
9. Sivasspor 18 26
10. Karagümrük 18 26
11. Gaziantep FK 18 25
12. Galatasaray 18 24
13. Giresunspor 18 22
14. Antalyaspor 18 22
15. Kayserispor 18 21
16. Altay 18 18
17. Rizespor 18 17
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 18 15
19. Göztepe 18 14
20. Kasımpaşa 18 12
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 17 33
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 17 26
7. Samsunspor 17 26
8. Gençlerbirliği 17 26
9. Kocaelispor 17 24
10. Tuzlaspor 17 23
11. Adanaspor 17 23
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 17 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8