OMÜ Kütüphane final haftasında 24 saat açık

SAMSUN (İHA) – Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Merkez Kütüphanesi öğrencilerin final haftası nedeniyle 24 saat açık kalarak hizmet veriyor.

OMÜ öğrencileri devam eden güz dönemi sınavlarına Merkez Kütüphane’de hazırlanıyor. Final haftası nedeniyle 24 saat açık olan Kütüphane sessiz ve sıcak bir ortam sunmasıyla tercih sebebi oluyor. Sınav hazırlığında kütüphanede sabahlayan öğrencilere üniversite bünyesindeki Üniversiteli Akil Gençlik (ÜniAK) Topluluğu tarafından sıcak çorba ikramı da yapılıyor. OMÜ’nün Kurupelit Kampüsü’nde bulunan Merkez Kütüphane’nin hafta içi günler dahilinde 17 Ocak’ta başlayan 24 saat mesaisi 28 Ocak tarihine kadar devam edecek.