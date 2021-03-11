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OMÜ, Hitit Üniversitesi ile YÖS tecrübelerini paylaştı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları çevrimiçi toplantılarla sürüyor. Bu kapsamda Hitit Üniversitesi ile çevrimiçi bir toplantı düzenlendi.

SAMSUN 11.03.2021, 11:42
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OMÜ, Hitit Üniversitesi ile YÖS tecrübelerini paylaştı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları çevrimiçi toplantılarla sürüyor. Bu kapsamda Hitit Üniversitesi ile çevrimiçi bir toplantı düzenlendi.

Toplantıda YÖS sınav organizasyon aşamaları, başvuru-sınav otomasyonu, kullanılan teknolojik altyapı, ölçme değerlendirme faaliyetleri, öğrenci tercih ve kayıtlanma konuları soru-cevap şeklinde tartışıldı. Toplantıya OMÜ’den Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Doç. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu, UZEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hasan ATSIZ ve ilgili UZEM personeli katıldı. Hitit Üniversitesi’nden de Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Murat Yılmaz, Uluslararası Ofis Sorumlu Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Murat Toman, HUZEM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Serkan Dişlitaş ile diğer yetkililer katıldı.

“Üniversitelerarası iş birlikler geliştirilmeli”

Toplantının açılış konuşmasını yapan OMÜ UZEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Atsız, OMÜ YÖS sınav çalışmaları, öğrenci tercih aşamaları ve sınavda ortaya çıkabilecek riskler hakkında tecrübelerini aktardı. Ortaklaşa bir sınav çalışmasının mümkün olabileceğini dile getirerek, ileride yapılacak bir işbirliği protokolünün sinyallerini verdi. Her türlü desteğe açık olduklarının sözünü veren Atsız, önümüzdeki dönemlerde bu desteğin daha kapsamlı olarak hayata geçirilmesinin mümkün olacağını vurguladı. Üniversitelerarası iş birliklerine vurgu yapan OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, birçok konuda olması gerektiği gibi YÖS konusunda da üniversitelerin birlikte hareket etmesinin hayati öneme haiz olduğunun altını çizdi. Batuk, konuşmasında YÖS’ün salt öğrenci sayısını niceliksel anlamda artırmaya yönelik olmaması gerektiğini, üniversiteye nitelik ve kalite tarafında katma değer sağlaması gerektiği yönündeki görüşlerini yineledi.

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek de konu hakkındaki Üni-Dokap tecrübelerinden bahsederek, “Üniversitelerarası Ortak YÖS” uygulaması ve önerilerinden bahsetti. Konu hakkında görüşlerini paylaşan Şimşek, bu konuda üniversitelerin çekimser davrandığını bu sebeple de işbirlikleri tarafında fazla yol kat edilmediğini dile getirdi.

Yaklaşık 1 saat süren toplantıda, OMÜ ve Hitit Üniversitesi arasında gerçekleştirilmesi planlanan YÖS ortak çalışma platformu isteğini dile getiren Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, OMÜ YÖS çalışmalarının kendileri için bir rehber olma niteliği taşıdığını belirtti.
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