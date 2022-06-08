OMÜ Fizik, Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümleri akredite oldu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Fizik, Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümleri, Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) tarafından yapılan üç günlük değerlendirmenin ardından akredite oldular.

OMÜ Fen Edebiy0at Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin Kasap, yaptığı açıklamada yeni akredite olan bölümler ile birlikte Fakültenin akredite bölüm sayısının sekize çıktığını belirterek geriye kalan altı bölümünde önümüzdeki günlerde değerlendirmeye tabi tutulacağını ve yıl sonuna kadar tüm Fakültenin akredite olacağını umduklarını ifade etti.

FEDEK, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından tanınan bir akreditasyon kuruluşu olup Avrupa’nın yüksek öğretimde saygın kalite güvence kuruluşu CEENQA’da da tam üye olarak yer alıyor. Dolayısıyla akredite olan toplam sekiz bölüm Avrupa standartlarında eğitim-öğretim hizmeti verdiklerini belgelendirmiş oldular.