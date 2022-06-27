OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencilerine sahada uygulama ve iş imkanı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Akademik Kurulu’nda alınan kararla bölüm müfredatlarının tamamına 2022-2023 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere Mesleki Uygulama Programı (MUP) dersi konulmasına karar verildi.

Mesleki Uygulama Programı, bölüm müfredatlarının 8. yarıyılında uygulanacak olup başarılı (alttan dersi olmayan ve ortalaması 4 üzerinden en az 3 olan) öğrencilerin dâhil edileceği bir program olacak. 8. yarıyılın tüm derslerinin yerine geçebilecek olan program sayesinde öğrencilerin kariyer ile ilgili problemlerinin en aza indirilmesi planlanıyor. Program daha önce fakültenin sadece matematik ve biyoloji bölümlerinde uygulanıyordu.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Emin Kasap yaptığı açıklamada, Türkiye’de Fen-Edebiyat Fakülteleri arasında bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek fakültenin tüm bölümlerinde öğrenim gören başarılı öğrencilerin kendi çalışma alanlarının birinde mesleki deneyim imkanı bulacaklarını ve bu sayede iş hayatına atılmalarının daha kolay olacağını belirtti. Kasap ayrıca, öğrencilerin daha öğrenimleri sırasında istihdam edilmeleri için gayret gösterdiklerini ifade etti.