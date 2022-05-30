OMÜ Azerbaycan TEKNOFEST’te boy gösterdi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Azerbaycan TEKNOFEST Ödül Töreni ve 28 Mayıs Azerbaycan Bağımsızlık Günü Kutlamalarına katılarak bir düzü temaslarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katıldığı programda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Nobel Ödüllü Bilim İnsanı Prof. Aziz Sancar’ın yanı sıra Türkiye ve Azerbaycan protokolünün önemli isimleri hazır bulundu.

Azerbaycan’da temaslarını sürdüren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, festival alanında bulunan firma stantlarını ziyaret ederek AR-GE çalışmaları, projeler ve iş birliği fırsatları hakkında görüşme gerçekleştirdi. Temasların ardından Yazıcı, protokolle birlikte uçuş gösterilerini izledi.

OMÜ standını ziyaret eden misafirlerle Prof. Dr. Kemal Yıldızlı, Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz ve Genel Sekreter Yardımcısı Serap Sezer ilgilendi.