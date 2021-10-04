OMÜ 52 bin 661 öğrenci ile yüz yüze eğitime başladı

İki yıllık pandemi arasının ardından 4 Ekim’de Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin (OMÜ) kampüslerinde yüz yüze eğitim başladı. OMÜ kampüsleri öğrencileriyle canlanarak iki yıl önceki hareketliliğine kavuştu.

Kovid-19 tedbirleriyle birlikte 16 Mart 2020 tarihinden bu tarafa uzaktan eğitim veren Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde yüz yüze eğitim ve öğretime geçildi. 52 bin 661 öğrenci ile 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Dönemine başlayan Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde yüz yüze eğitimin ilk gününde kampüs oldukça hareketli ve canlıydı. Pandemi tedbirlerinin eksiksiz uygulandığı OMÜ kampüslerinde öğrenciler maske ile dolaşırken, binalara ve dersliklere aşı kartı olanlar ile PCR testi gösteren öğrenciler alındı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın Temmuz ayı sonunda yüz yüze eğitime geçileceğini duyurması daha sonra da akademik takvimde 4 Ekim’de derslerin başlayacağının açıklanmasıyla Samsun’da hareketlilik başlamıştı. 4 Ekim’de ders başı yapan üniversite öğrencileri okullarını ve arkadaşlarını özlediklerini her hareketleriyle gösterirken yeni üniversite öğrencileri de yeni hayatlarına alışmaya çalıştı, bol bol hatıra fotoğrafı çekti.

Merkez kampüste OMÜ Yaşam Merkezi son 2 yılın en kalabalık gününü geçirirken otobüs ve tramvay durakları öğrencilerle doldu taştı. Ayrıca yeni üniversite öğrencilerin aileleri evlatlarının heyecanlarını paylaştı, kampüste yoğun trafik oluşturdu.

Öğrencilerin çeşitli hizmetlere ulaşabilmesi için alınan tedbirler de devreye alındı. Yeni kimlikler öğrencilere dağıtılmak üzere birimlere iletilirken, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi öğlen ve akşam olmak üzere iki öğün yemek için gerekli tedbirleri aldı. İndirimli ulaşım kartı için de Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ’ın Mobil Başvuru Merkezlerini kampüse yönlendirdi. Tramvay, otobüs ve minibüsler de merkez kampüste öğrencilerin hizmetinde idi.