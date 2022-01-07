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OMÜ; 178 Bin Avroluk Erasmus Plus Projesinin ortağı

SAMSUN (İHA) – Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), 178 bin avroluk Erasmus Plus Projesinin ortağı oldu.

SAMSUN 07.01.2022, 17:22
OMÜ; 178 Bin Avroluk Erasmus Plus Projesinin ortağı

SAMSUN (İHA) – Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), 178 bin avroluk Erasmus Plus Projesinin ortağı oldu.

Samsun İlkadım İlçe Millî Eğitim Müdürü Yalçın Alpaydın ve beraberindekiler, Erasmus Plus kapsamında kabul edilen proje vesilesiyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal’ı ziyaret etti. Ziyarette, Müdür Yalçın Alpaydın ve beraberindeki yetkililer, İlkadım Millî Eğitim Müdürlüğü öncülünde hayat bulan ve OMÜ’nün de paydaş olduğu “Yenilikçi Dijital Uygulamaları ile Öğrenci Kazanım Edindirme Tespit Sistemi ve Olumlu Okul İklimi” projesi hakkında Rektör Prof. Dr. Ünal ile istişarede bulundu.

Görüşmede Rektör Ünal, projenin bilişim ayağındaki OMÜ’nün teknolojik altyapıya katkı sunacağına dikkat çekerek bu süreçte bir de mobil aplikasyon (uygulama) geliştireceğini dile getirdi. Yaşanılan dijital çağda öğrencilere beceri ve yetkinlik kazandırmayı amaçlayan bu tür projelerin içinde olmayı daima arzu ettiklerini belirten Rektör Ünal, İlçe Millî Eğitim Müdürü Alpaydın ve diğer yetkililere paylaşımları ve nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

“Erasmus Plus KA220 – SCH Stratejik Ortaklıklar 2021” proje başvuru sonuçlarına göre ülke genelinde kabul edilen 13 projeden biri, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün liderliğinde hazırlanan “Yenilikçi Dijital Uygulamaları ile Öğrenci Kazanım Edindirme Tespit Sistemi ve Olumlu Okul İklimi” projesi oldu. Toplam 178 bin avro bütçe tahsis edilen projenin ortakları; Türkiye’den OMÜ, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, İlkadım Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Çek Cumhuriyeti’nden Slow TechInstitute, İspanya’dan Milmoh S.L. ve Avusturya’dan Helix-Helezon’dan oluşuyor.

Kabul edilen proje; öğrencilerin sahip olması gereken kazanımları elde edip edemediklerini mobil aplikasyon ve çeşitli uygulamalar aracılığı ile ölçmeyi; elde edilemeyen kazanımların tespitinden sonra ise bunların çeşitli eğitim (uzaktan, bire bir gibi) platformları aracılığıyla elde edilmesi ve olumlu okul iklimleri oluşturulmasını hedefliyor. 24 ay sürecek projedeki uygulamalar, pilot okul seçilen Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yapılacak ve elde edilen sonuçlar, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü olarak ülke çapında yaygınlaştırılacak.

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