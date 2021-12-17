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’Omicrondan korunmak için hatırlatma aşısı ihmal edilmemeli’

Omicron varyantının diğerlerine göre çok sayıda mutasyon içerdiğini ve farklı özellikler taşıdığını dile getiren Prof. Dr. Mustafa Sünbül, “Günümüzde Covid-19 için kullanılan aşıların, omicron varyantı ile gelişen ciddi hastalık, hastaneye yatış ve ölüme karşı koruduğu tahmin edilmektedir. Bu nedenle omicron varyantı, aşı ve hatırlatma dozunun önemini ortaya koymaktadır” dedi.

SAMSUN 17.12.2021, 16:27
’Omicrondan korunmak için hatırlatma aşısı ihmal edilmemeli’

Omicron varyantının diğerlerine göre çok sayıda mutasyon içerdiğini ve farklı özellikler taşıdığını dile getiren Prof. Dr. Mustafa Sünbül, “Günümüzde Covid-19 için kullanılan aşıların, omicron varyantı ile gelişen ciddi hastalık, hastaneye yatış ve ölüme karşı koruduğu tahmin edilmektedir. Bu nedenle omicron varyantı, aşı ve hatırlatma dozunun önemini ortaya koymaktadır” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün 26 Kasım 2021 tarihinde omicron olarak adlandırılan B.1.1.529 varyantını bildirdiğini belirten Liv Hospital Samsun Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği’nden Prof. Dr. Mustafa Sünbül uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Mustafa Sünbül, ilk kez Güney Afrika Cumhuriyeti’nde saptanan omicron varyantının diğerlerine göre çok sayıda mutasyon içerdiğini ve farklı özellikler taşıdığını belirterek, “Dünya Sağlık Örgütü bu virüsü endişe verici mutant olarak izlemeye almıştır. Şu ana kadar dünyada çok sayıda ülkede vaka rapor edilmiştir. Ülkemizde de yakın zamanda 6 vaka bildirilmiştir. Omicron varyantının orijinal Covid-19 virüsünden daha kolay ve hızlı yayılıyor. Amerikan Hastalık Kontrol Merkezi, omicron ile enfekte bir kişinin eğer hastalık bulguları yok veya aşılı ise çok daha hızlı yayıldığını ve hastalığı diğer kişilere bulaştırdığını bildirmektedir” diye konuştu.

“Hastanede kalma süresi artabilir”

Omicron varyantının sebep olduğu hastalık hakkında bilgi veren Prof. Dr. Sünbül, “Omicron ile enfeksiyonun Delta ve diğer varyantlarla kıyaslandığında daha ciddi hastalık yapıp yapmadığı net olarak bilinmemektedir. Güney Afrika’dan bildirilen ilk verilere göre omicron ile hastalık geçirenlerin hastanede kalma süresi uzamaktadır. Yine diğer varyantlara göre omicron ile gelişen hastalık semptomlarının farklı olduğuna dair bilgi de yoktur. İlk raporlara göre genç bireylerde daha hafif semptomlarla seyrettiği bildirilmektedir. Omicron varyantının diğer bir özelliği ise aşısı tam olanlarda veya daha önce Covid-19 hastalığı geçirenlerde diğer varyantlarla kıyaslandığında yeniden enfeksiyon geçirme riskinin artmış olmasıdır” şeklinde konuştu.

Covıd-19 aşıları zamanında yaptırılmalı

Covid-19 aşılarının omicron varyantı üzerine etkisine dikkat çeken Prof. Dr. Sünbül, “Günümüzde Covid-19 için kullanılan aşıların, omicron varyantı ile gelişen ciddi hastalık, hastaneye yatış ve ölüme karşı koruduğu tahmin edilmektedir. Bu nedenle omicron varyantı, aşı ve hatırlatma dozunun önemini ortaya koymaktadır. Amerikan Hastalık Kontrol Merkezi 5 yaş ve üstü tüm bireylerin aşılanmasını tavsiye etmektedir. Ayrıca 18 yaş ve üstü kişilerin de eğer başlangıçta Janssen ile aşılanmışlarsa en az 2 ay sonra, Moderna veya Pfizer-BioNTech ile aşılanmışlarsa en az 6 ay sonra hatırlatma dozunu yaptırmalarını önermektedir” ifadelerini kullandı.

Maske ve mesafe kuralları mutlaka uygulanmalı

Omicron varyantının günümüzde yaygın olarak kullanılan PCR testleri ile saptanabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Sünbül, “Omicron ile gelişen ciddi hastalık formlarında mevcut tedaviler etkili görünmektedir. Covid-19 için bilinen koruma önlemlerine uyulmalıdır. En etkili yöntem virüs yayılımını azaltmak için; diğer kişilerle aradaki mesafenin en az bir metre olmasına dikkat etmek, ağız ve burnu tam kapatan maske kullanmak, pencereleri açarak havalandırmayı sağlamak, kalabalık ortamlardan uzak durmak, el hijyenine dikkat etmek ve aşılanmaktır” açıklamasında bulundu.

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