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Ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Samsun’un Bafra ilçesinde ara sokaktan çıkan motosikletin, ana yolda seyir halinde olan pikaba çarptığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
SAMSUN 21.05.2022, 10:40
Samsun’un Bafra ilçesinde ara sokaktan çıkan motosikletin, ana yolda seyir halinde olan pikaba çarptığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Ali Kale Caddesi’nde meydana gelen kazada, Çatal Kaldırım istikametine seyir halinde olan Şükrü D.’nin kullandığı 55 JN 333 plakalı pikaba, ara yoldan ana yola çıkış yapan Ramazan Günyeli yönetimindeki 55 JP 731 plakalı motosiklet çarptı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Kaza anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ana yolda seyir halinde olan pikaba, ara yoldan hızla gelen motosiklet çarpıyor.