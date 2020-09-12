Son Dakika
Korona testi pozitif çıkan Halil Kumova kaç yaşındaydı, ne zaman öldü? İşte Halil Kumova'nın oynadığı diziler
Ölmez ve Moral ailelerinin mutlu günü
SAMSUNDA FATMA VE İŞ ADAMI ADNAN ÖLMEZ ÇİFTİNİN OĞULLARI UĞUR İLE NİLGÜN VE YETKİN MORAL ÇİFTİNİN KIZLARI GÖKÇE RÜYA GİBİ BİR DÜĞÜN TÖRENİYLE DÜNYAEVİNE GİRDİ.
SAMSUN 12.09.2020, 22:55
3
Samsunda Fatma ve iş adamı Adnan Ölmez çiftinin oğulları Uğur ile Nilgün ve Yetkin Moral çiftinin kızları Gökçe rüya gibi bir düğün töreniyle dünya evine girdi.
Bir otelde gerçekleşen düğün töreninde evlenen çifti siyaset ve iş dünyasının önde gelen isimleri de yalnız bırakmadı. Genç çiftin nikahını Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir kıydı. Şahitliklerini ise Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Bedri Yaşar, Fuat Köktaş, Kemal Zeybek ve Neslihan Hancıoğlu yaptı.
Nikahı kıyan Başkan Demir ve şahitler genç çifte bir ömür boyu mutluluk diledi.
24°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 13 Eylül 2020
|İmsak
|05:09
|Güneş
|06:36
|Öğle
|13:05
|İkindi
|16:37
|Akşam
|19:24
|Yatsı
|20:46
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Göztepe
|1
|3
|2. Karagümrük
|1
|3
|3. Galatasaray
|1
|3
|4. Alanyaspor
|1
|3
|5. Fenerbahçe
|1
|3
|6. Ankaragücü
|0
|0
|7. Antalyaspor
|0
|0
|8. Erzurumspor
|0
|0
|9. Beşiktaş
|0
|0
|10. Gençlerbirliği
|0
|0
|11. Hatayspor
|0
|0
|12. Başakşehir
|0
|0
|13. Kasımpaşa
|0
|0
|14. Kayserispor
|0
|0
|15. Konyaspor
|0
|0
|16. Trabzonspor
|0
|0
|17. Çaykur Rizespor
|1
|0
|18. Gaziantep FK
|1
|0
|19. Sivasspor
|1
|0
|20. Malatyaspor
|1
|0
|21. Denizlispor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Altınordu
|1
|3
|2. Ümraniye
|1
|3
|3. Ankara Keçiörengücü
|1
|3
|4. Ankaraspor
|1
|3
|5. Adana Demirspor
|0
|0
|6. Adanaspor
|0
|0
|7. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|8. Altay
|0
|0
|9. Balıkesirspor
|0
|0
|10. Bursaspor
|0
|0
|11. Giresunspor
|0
|0
|12. Samsunspor
|0
|0
|13. Tuzlaspor
|0
|0
|14. İstanbulspor
|0
|0
|15. Bandırmaspor
|1
|0
|16. Boluspor
|1
|0
|17. Eskişehirspor
|1
|0
|18. Menemen Belediyespor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|1
|3
|2. Newcastle
|1
|3
|3. Liverpool
|1
|3
|4. Crystal Palace
|1
|3
|5. Aston Villa
|0
|0
|6. Brighton
|0
|0
|7. Burnley
|0
|0
|8. Chelsea
|0
|0
|9. Everton
|0
|0
|10. Leicester City
|0
|0
|11. Man City
|0
|0
|12. M. United
|0
|0
|13. Sheffield United
|0
|0
|14. Tottenham
|0
|0
|15. West Bromwich
|0
|0
|16. Wolverhampton
|0
|0
|17. Leeds United
|1
|0
|18. Southampton
|1
|0
|19. West Ham
|1
|0
|20. Fulham
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|1
|3
|2. Osasuna
|1
|3
|3. Celta de Vigo
|1
|1
|4. Eibar
|1
|1
|5. Atletico Madrid
|0
|0
|6. Barcelona
|0
|0
|7. Deportivo Alaves
|0
|0
|8. Elche
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Huesca
|0
|0
|11. Levante
|0
|0
|12. Real Betis
|0
|0
|13. Real Madrid
|0
|0
|14. Real Sociedad
|0
|0
|15. Real Valladolid
|0
|0
|16. Sevilla
|0
|0
|17. Valencia
|0
|0
|18. Villarreal
|0
|0
|19. Athletic Bilbao
|1
|0
|20. Cádiz
|1
|0