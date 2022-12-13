Okulum Sahnede Projesi: Öğrencilere sanatsal etkinlikler

Samsundaki okullarda tiyatro, şiir, müzik dinletisi, resim sergisi gibi sanatsal etkinliklerin festival atmosferi içerisinde daha geniş izleyici kitlelerine taşınması amacıyla Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Okulum Sahnede Projesi" hayata geçirildi.

Okulum Sahnede Projesi

Projeyle birlikte okullarda yapılan başarılı sanatsal çalışmaların, il genelinde daha fazla tanınması amaçlanıyor. Projeyle ilgili değerlendirmeler bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, “Öğrencilerimizin emeklerinin karşılık bulduğu, değer verilme duygusu kazandıkları sanatsal mecralar oluşturmayı, şehrimizin sahip olduğu bu alandaki potansiyeli kamuoyu nezdinde görünür kılmayı, üst düzey sanatsal yeteneğe sahip öğrencilerimizin kariyerlerinde rehberlik etmeyi amaçlıyoruz. Okulum Sahnede Projemiz; eğitim kurumlarımızın kendi iç dinamikleriyle hazırladıkları etkinlikleri, kamuoyunun ilgi ve beğenisine sunacaktır” dedi.

Proje kapsamında yıl boyunca yapılan karma sergiler, açık hava ve salon konserleri, geleneksel Türk sanatları eserleri, birleştirilmiş müzikal etkinlik çalışmaları, 2023 Mayıs ayından itibaren İlkadım Güzel Sanatlar Lisesi’nin Samsun Kurtuluş Yolu’nda gerçekleştireceği senfonik konserle birlikte sunulmaya başlanacak.