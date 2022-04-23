banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
İmamoğlu teravih namazına zam yaptı
İmamoğlu teravih namazına zam yaptı
Macron: “Le Pen seçilirse zor yarınlar olacak
Macron: “Le Pen seçilirse zor yarınlar olacak"
İHBİR’de 25 Nisan Pazartesi günü seçim yapılacak
İHBİR’de 25 Nisan Pazartesi günü seçim yapılacak
Afganistan’da camiye bombalı saldırı: 33 ölü, 43 yaralı
Afganistan’da camiye bombalı saldırı: 33 ölü, 43 yaralı

Okulda “Çocuk Festivali”

Liv Hospital Samsun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ve ekibi ile birlikte Kamalı İlkokulu ve Sarayköy Ortaokulunda “Çocuk Festivali” düzenledi.

SAMSUN 23.04.2022, 14:57
Okulda “Çocuk Festivali”

Liv Hospital Samsun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ve ekibi ile birlikte Kamalı İlkokulu ve Sarayköy Ortaokulunda “Çocuk Festivali” düzenledi.

Kamalı İlkokulu ve Sarayköy Ortaokulunda düzenlenen festival öncesinde okuldaki her öğrenciye Atatürk baskılı tişörtler dağıtıldı. Organizasyon firmasının çocuklara özel hazırladığı fotoğraf çekim alanlarında çocuklar istedikleri konseptte fotoğrafları çekilerek seçtikleri kareler kendilerine baskı olarak hediye edildi. Festivale sponsor olan firmalar alanda stantları kurduğu etkinlikte öğrenciler Gastroart ekibi ile ev yapımı hamburger workshopu gerçekleştirdi. Palyaço gösterisi, sihirbaz gösterisi, çocuk oyunları eşliğinde devam eden festivalde eğlenceli anlar yaşandı.

Çocuklara sahip çıkmanın ülkenin geleceğine sahip çıkmak anlamını taşıdığının altını çizen Sarayköy İlköğretim Okulu Müdürü Mehmet Yılmaz, “Yüzlerinde gülücüklerin, kalplerinde sevgi ve umut çiçeklerinin hiç solmamasını temenni ettiğimiz, bunun için büyük gayret sarf ettiğimiz bütün çocuklarımızın ve Türk Milleti’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, tüm dünya çocuklarının barış ve huzur içinde yaşamasını diliyorum. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi, Kurtuluş Savaşı sürecinde mecliste görev almış tüm mebuslarımızı saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. Bugün burada Liv Hospital Samsun ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Çocuk Festivali çok anlamlı ve eğlenceliydi, çok mutlu olduk. Herkese emeklerinden ötürü teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Liv Hospital Samsun Genel Müdürü Akif Kırbaş ise, “Çocuklarımızın donanımlı, girişimci, ufku geniş, milli ve manevi değerlerine bağlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirilmelerini sağlamak ortak sorumluluğumuzdur. Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Bugün bu organizasyonu birlikte gerçekleştirdiğimiz Atakum Belediyesi ve tüm firmalara teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Çocuk festivaline Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Aktaş, Atakum Belediyesi Başkan Vekili Dilek Çınar, VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Koordinatörü Dr. Hakan Özcan, Liv Hospital Samsun Genel Müdürü Akif Kırbaş, Genel Müdür Yardımcısı Hatice Bulut, Çocuk Sağlığı Kliniği’nden Uzm. Dr. Buket Taneri, Uzm. Dr. Harika Sönmez, Uzm. Dr. Nezih Akgün, Kadın Sağlığı Kliniği’nden Opr. Dr. Seher Sarı, Kamalı Muhtarı Ramazan Elkit ve Sarayköy Muhtarı Nuh Karaoğlan katıldı.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 23 Nisan 2022
İmsak 04:32
Güneş 06:07
Öğle 13:08
İkindi 16:54
Akşam 19:58
Yatsı 21:27
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 34 65
3. Konyaspor 33 61
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 33 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 33 50
9. Hatayspor 33 49
10. Karagümrük 34 48
11. Kasımpaşa 33 44
12. Galatasaray 33 44
13. Sivasspor 33 42
14. Kayserispor 33 42
15. Gaziantep FK 34 42
16. Giresunspor 34 41
17. Altay 33 30
18. Rizespor 34 30
19. Göztepe 34 28
20. Ö.K Yeni Malatya 33 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 32 63
2. Ümraniye 31 60
3. Bandırmaspor 32 55
4. İstanbulspor 31 54
5. Erzurumspor 31 51
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 32 46
8. Adanaspor 32 44
9. Samsunspor 31 43
10. Tuzlaspor 31 42
11. Gençlerbirliği 32 42
12. Altınordu 32 41
13. Denizlispor 31 39
14. Boluspor 31 38
15. Keçiörengücü 31 38
16. Menemen Belediyespor 31 37
17. Kocaelispor 31 37
18. Bursaspor 31 32
19. Balıkesirspor 31 12
Takımlar O P
1. M.City 32 77
2. Liverpool 32 76
3. Chelsea 31 62
4. Arsenal 33 60
5. Tottenham 32 57
6. M. United 34 54
7. West Ham United 33 52
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 31 41
10. Brighton 33 40
11. Newcastle 33 40
12. Brentford 33 39
13. Southampton 33 39
14. Crystal Palace 32 37
15. Aston Villa 31 36
16. Leeds United 32 33
17. Everton 31 29
18. Burnley 32 28
19. Watford 32 22
20. Norwich City 32 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 32 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Celta Vigo 33 39
12. Espanyol 33 39
13. Elche 33 38
14. Rayo Vallecano 32 37
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
21°
açık