Okul Merkezli Gelişim Projesi’nde ikinci aşamaya geçiliyor

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Okul Merkezli Gelişim/Benim Okulum Projesi" kapsamındaki 860 okulun mevcut durumlarına ilişkin veri girişleri tamamlandı. Bir sonraki faaliyet olan okulların ziyaret edilmesi konusunda bilgilendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Okullardaki fiziksel şartların iyileştirilmesi, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, akademik başarının arttırılması, TEKNOFEST, projeler, kodlama ve gönüllülük faaliyetlerinin, sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerin yaygınlaştırılmasını amaçlayan Okul Merkezli Gelişim/Benim Okulum Projesi 2021 Aralık ayı itibarıyla Samsun’daki tüm eğitim kurumlarında aynı anda başladı.

Samsun İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından büyük bir koordinasyon içinde yürütülen faaliyetlerde öğrenci ve okul merkezli gelişimin el birliğiyle tesis edilmesi planlanıyor. 29 Kasım 2021 Pazartesi günü Samsun Valisi Sayın Doç. Dr. Zülkif Dağlı uhdesinde tanıtımı yapılan proje 1-10 Aralık tarihlerinde tüm ilçelerimizde düzenlenen toplantılarla okul müdürü ve müdür yardımcılarına tanıtıldı. Proje kapsamındaki 860 okul “Fiziki Ortam İyileştirmeleri”, “Akademik Başarı”, “Projeler ve Kodlama”, “TEKNOFEST”, “Okulöncesi Eğitimin Yaygınlaştırılması”, “Mesleki Eğitimin Güçlendirilmesi”, “Sosyal Kültürel ve Sportif Faaliyetler” ve “Gönüllülük Çalışmaları” başlıkları altında mevcut durumlarını proje için kurulan “samsunomgep.meb.gov.tr” sistemine işledi. Projenin sıradaki faaliyeti olan okul merkezli gelişim il ve ilçe ekipleri tarafından okulların ziyaret edilerek öncelik ve ihtiyaçları doğrultusunda okul ekipleriyle birlikte hedef tanımlanması aşamasına geçildi.

28 Şubat 2022 tarihine kadar sürecek aşama öncesinde İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit başkanlığında projeden sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, şube müdürleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Özel Büro görevlisi öğretmenlerin katılımıyla bilgilendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve projeden sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kenan Arslan’ın uygulama süreciyle ilgili bilgilendirmelerinin ardından karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Projede şu an itibarıyla 700’den fazla kriter bakımından okullar kendi durumlarını, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ise kendilerine bağlı tüm okulların durumlarını görebilmektedir. Örneğin; ilimizdeki hangi okulların bahçe, dış cephe, koridor ve sınıfları öğrencilerin seviyesine uygun olarak düzenlenmiştir, hangi okullarımızın duvarlarının boyaya, görsel zenginleştirmeye ihtiyacı var, bir önceki yıl hangi okullarda ne kadar öğrenci tıp fakültesi kazandı, ilk 1.000’de hangi okulumuzdan kaç öğrenci var, 180 puan barajını geçemeyen kaç öğrencimiz var, hangi okullarımızda robotik kodlama faaliyetleri yürütülmektedir, bu faaliyetlere kaç öğrenci katılmaktadır, hangi okullarımızda ne tür gönüllülük faaliyetleri yürütülmektedir gibi yüzlerce soruya bir tıkla cevap bulabileceğiz. 28 Şubat 2022 tarihine kadar okul merkezli gelişim il ve ilçe ekiplerimiz okullarımızı ziyaret ederek okullarımızın mevcut durumlarını okul ekiplerimizle birlikte müşahede edecekler. Okulların potansiyelini göz önünde bulundurarak öncelik ve ihtiyaçları doğrultusunda okul ekipleriyle birlikte hedefler belirlenecek. Okulların gelişimine hep birlikte şahit olacaklar. İl ve ilçe ekipleri okulları ara ara ziyaret ederek birlik ve beraberlik içinde okulların gelişim sürecine rehberlik edecek” bilgileri verildi.

Okulların 700’den fazla kriter bakımından büyük bir fotoğrafının çekildiği, derinlemesine analizinin yapıldığı Okul Merkezli Gelişim / Benim Okulum Projesi’nin eğitimin sorunlarını veriye dayalı tespit etmesi, sorunlara hızlı ve kalıcı çözümler sunması bekleniyor.