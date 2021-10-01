Öğretmenlere "Dijital Araçlarla Matematik Öğrenimi" anlatıldı

Samsun’da Erasmus+ Programı okul eğitimi stratejik ortaklıkları kapsamında yaygınlaştırma amaçlı "Dijital Araçlar Yoluyla Matematik Öğrenimi" semineri düzenlendi.

Samsun İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün İspanya, Avusturya ve İrlanda ülkelerindeki ortaklarıyla İngiltere koordinatörlüğüyle yürüttüğü "Dijital Araçlar Yoluyla Ailelerin Matematik Öğrenim" isimli proje kapsamında matematik ve bilişim öğretmenlerine yönelik "Dijital Araçlarla Matematik Öğrenimi" semineri, bir üniversitenin Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Görevlisi Mona Aykul’un katılımıyla özel bir otelde gerçekleştirildi.

Öğretmenlere yönelik sunulan sosyal medya ve materyal geliştirme araçlarının yanı sıra öğretmenlerin öğrencilerine kendi ürünlerini geliştirmeleri için kullandırabileceği araçları tanıtan Mona Aykul tarafından 60 katılımcı öğretmenle gerçekleştirilen etkileşimli seminer, bilgilendirme çalışmaları ve akabinde atölye faaliyetleriyle tamamlandı. Katılımcılara sertifikalarının takdimi ile seminer çalışması sona erdi.