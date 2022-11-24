Öğretmen ve öğrencilerden “Muallim” klibi

Samsun’un Bafra ilçesinde öğretmenler ve öğrenciler tarafından öğretmenler gününe özel klip çekildi. Birçok öğretmen ve öğrencinin rol aldığı “Muallim” klipi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile, okulda görev yapan öğretmenler oluşan ekip 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla klip çekti. Öğretmenler tarafından hazırlanan projeye öğrenciler de eşlik etti. Okulun bahçesinde ve sınıfta kamera karşısında klip çekimini yapan öğretmenler ve öğrenciler “Muallim“ şarkısına eşlik ederek renkli görüntüler oluşturdu. Sosyal medyada yayınlanan klip izleyenler tarafından kısa sürede büyük ilgi gördü.