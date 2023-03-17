Öğretmen ve öğrencilerden ’Çanakkale Destanı’ klibi

Samsun 19 Mayıs Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan "Çanakkale’ye Minnetle" adlı proje kapsamında bestelenen "Çanakkale Destanı" isimli marş, öğretmenler ve öğrenciler tarafından seslendirildi.

Enver Tekeli’nin sözlerini yazdığı, Müzik Öğretmeni Burak Şahin’in bestesini yaptığı, "Çanakkale Destanı" adlı eserin seslendirilmesine opera sanatçısı Berkecan Beniç de eşlik etti. Müzik Öğretmeni Burak Şahin "Öğrencilerimiz ile birlikte yürüttüğümüz ’Çanakkale’ye Minnetle’ projemiz kapsamında üzerinde çalıştığımız eserimiz ile Çanakkale ruhunu öğrencilerimize hissettirmek ve şehitlerimizin anısına kalıcı bir eser bırakmak istedik" dedi.

Samsun’un tarihi ve turistik yerlerinde yapılan çekimlerle hazırlanan video klip sosyal medyada da büyük ilgi gördü.