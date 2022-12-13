Öğrencilerin mesleki gelişimine yönelik protokol imzalandı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gazi Teknopark ile çeşitli protokoller imzaladı.

OMÜ ile TÜİK arasında istatistik öğrencilerinin mesleki gelişimine yönelik protokol ve Samsun Teknopark ile Gazi Teknopark arasında iş birliği protokolü imzalandı.

İlk olarak TÜİK Başkanlığı’nda gerçekleşen törende protokol metnine Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ve TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya imza attı. Protokolle Fen Fakültesi İstatistik Bölümü’nde okuyan öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sunulması amaçlanıyor. İmza tarihinden itibaren 3 yıl geçerli olacak protokolle; fen fakültesi istatistik bölümü lisans programını başarıyla yürüten öğrencilere kendi uygulama alanlarının birinde uygulamalı deneyim kazanmalarına imkân vererek onların en iyi şekilde donanımlı olarak mesleğe atılmalarını sağlamak hedefleniyor.

İstatistik bölümü lisans müfredatının 8. yarıyılında yer alan Mesleki Uygulama Programı (MUP) dersinin bölge müdürlüğünde uygulanması için gerçekleştirilen protokolde; bölge müdürlüğü kaç öğrenci kabul edeceğini her yıl bahar yarıyılının derslerinin başlamasına iki ay kala bölüm başkanlığına bildirecek. Öğrenciler, bu program kapsamında Bölge Müdürlüğünde geçerli çalışma şartlarına ve kurallara uyarak çalışacak. Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ve TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, protokolün her iki kuruma ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını temennisinde bulundu. Tören, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Gazi Teknopark arasında iş birliği protokolü

Öte yandan Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. (Samsun Teknopark) ile Gazi Teknopark A.Ş. arasında iş birliği protokolü imzalandı. Samsun Teknopark ve Gazi Teknopark olarak iki şirketin bünyelerinde bulunan firmalarla üniversite/sanayi iş birliklerinin kurulması, girişimcilik, AR-GE, inovasyon ve sosyal kalkınma gibi alanlarda ortak faaliyetler ve projelerle ilgili etkinliklerin düzenlenmesini kapsayan protokole imzalar, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ile Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız tarafından atıldı.

Gazi Üniversitesi Rektörlük Senato Salonu’nda düzenlenen protokol imza töreninde değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Her üniversitenin tecrübesi, Teknopark’a yansıyan ve vücut bulan yapılanmasıyla iş birliği yapılması, Gazi Teknopark A.Ş. ile güç birliğine gidilmesi düşüncesi bile bizi heyecanlandırıyor. Ciddi işlerle, projelerle bir araya gelmeyi düşünüyoruz. Başta Prof. Dr. Musa Yıldız olmak üzere diğer ekip arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız ise protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, “Gazi Teknopark A.Ş. ile Samsun Teknopark A.Ş. arasında imzalanan protokolümüzün her iki üniversite ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Gazi Üniversitesi’nin ağaçlandırma çalışmaları kapsamında OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal adına dikilmiş fidan sertifikasını takdim etti. Tören, toplu çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.