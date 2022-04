Öğrencilerin hayallerindeki hikayeler yazıya dönüşüyor

Samsun’un Tekkeköy İlçesi Tekkeköy İlkokulu öğrencileri farklı okullardan 7 ila 11 yaş arası öğrencilerle ortak çalışarak, Avrupa Birliği eTwinning Projesi kapsamında hayallerindeki hikayeleri kaleme alıyorlar.

Üç farklı okuldan beş öğretmen, yirmi sekiz öğrenciyle yürütülen “Bu hikaye de bizde varız” eTwinning projesi 7 – 11 yaş arası öğrencilerin hayallerindeki bir birinden farklı hikayelerin kağıda dökülmesini sağlıyor. Samsun Tekkeköy İlkokulu Müdür Yardımcısı Raziye Aydın Demir, Samsun Tekkeköy İlkokulu öğretmeni Yıldıray Kuzören, Ankara İsmet Kurtuluş İlkokulu öğretmenleri Bilgin Güngör ve Gülçin Çetin ile Ankara Orhan Cemal Fersoy İlkokulu öğretmeni Şerife Yılmaz’ın birlikte yürüttüğü projede bir birinden ilginç ve hayal gücünün ötesinde hikayeler ortaya çıktı.

Yürütülen proje hakkında bilgi veren Tekkeköy İlkokulu Müdür Yardımcısı proje ortaklarından Raziye Aydın Demir, “Mart 2022 tarihinde başlatmış olduğumuz projemiz müthiş bir enerji ile devam ediyor. Üç ayrı okuldan beş öğretmen, 7 ila 11 yaşları arasında yirmi sekiz öğrenciyle yürütülen projemizde amacımız öğrencilerimizle birlikte kültür aktarımı yapmak ve söz varlığını geliştirmektir. Yine yazarak, yaparak ve yaşayarak kendilerini ifade etmelerini yön verip disiplinler arası geçiş yapılarak dil yazı becerini hayatın her yerinde kullanmalarını sağlamak ve öğrenmenin hayat boyu her alanda devam ettiğini öğrencilerimize deneyimleterek göstermektir. Biz istiyoruz ki çocuklarımız kendi hikayelerini oluştursun, kendilerini sözel olarak ve yazarak ifade etsinler. Dil yazı becerilerini hayatın her yerinde kullansınlar” dedi.