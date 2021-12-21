Öğrencilerin forma sevinci

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, söz verdiği Samsunspor formalarını Havza ilçesindeki öğrencilere ulaştırdı. 4 öğrenciyi evinde ziyaret eden zabıta ekipleri, formalarını teslim etti.

Çeşitli incelemelerde bulunmak üzere önceki günlerde Havza ilçesine giden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, burada sohbet ettiği çocuklara Samsunspor forması sözü verdi. İlçenin Ekinpınar Mahallesi’nde yol genişletme çalışmalarını inceledikten sonra mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Demir, söz verdiği üzere 4 öğrenciye formalarını gönderdi.

Çakıralan Yatılı Bölge Okulu 8. sınıf öğrencisi Arda Can Tuğlu, 2. sınıf öğrencisi Olcan Ertural, 3. sınıf öğrencisi Talha Tuğlu ve 6. sınıf öğrencisi Ozan Emre Ertural’ın Samsunspor formasını zabıta ekipleri teslim etti.

Formalarla ilçeye giden zabıta ekipleri, öğrencileri evlerinde ziyaret ederek hediyelerini takdim etti. Samsunspor formalarına kavuşan öğrenciler, çok mutlu olduklarını ifade ederek, kendilerini unutmadığı için Başkan Demir’e teşekkür etti.