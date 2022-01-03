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Öğrencileri istihdama kazandıracak proje için imzalar atıldı

Samsun Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmalar arasında "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalandı. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Bu protokolle, sanayi sektöründe meydana gelen gelişmeler ile eğitim sisteminin eş güdümü sağlanacak, sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücü ihtiyacı karşılanacak ve istihdama katkı sağlanacaktır” dedi.

SAMSUN 03.01.2022, 15:00
Öğrencileri istihdama kazandıracak proje için imzalar atıldı

Samsun Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmalar arasında "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalandı. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Bu protokolle, sanayi sektöründe meydana gelen gelişmeler ile eğitim sisteminin eş güdümü sağlanacak, sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücü ihtiyacı karşılanacak ve istihdama katkı sağlanacaktır” dedi.

Samsun Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) arasında uygulanacak olan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü İmza Töreni, Vali Dağlı, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Yeşilyurt Demir Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Yeşilyurt ve Cemal Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İsmail Rahman Köse’nin katılımıyla gerçekleştirildi. İmzalanan protokolle İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Cemal Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenim gören öğrencilerin derslerini Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde bulanan firmalarda uygulamalı olarak yapabileceğini ve en önemli önceliklerinden bir tanesinin mesleki eğitimi güçlendirmek olduğunu ifade eden Vali Dağlı, “Bu protokolle, sanayi ile milli eğitim arasındaki koordinasyonu daha da yukarılara taşımayı hedefliyoruz. İşverenin süreçlerde pasif bir şekilde mezunları beklemesini istemiyoruz. İşverenleri eğitim sürecine dâhil ederek öğrencilerimizin işletmedeki beceri eğitimlerini birlikte planlıyoruz. Ayrıca yapılan iş birliği ile sanayi sektöründe meydana gelen gelişmeler ile eğitim sisteminin eş güdümü sağlanacak, sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücü ihtiyacı karşılanacak ve istihdama katkı sağlanacaktır” diye konuştu.

“İş Yeri Eğitimi ve İş Yeri Uygulaması”

Ayrıca bir özel otomotiv firması ile Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalandı. İmzalanan protokolle Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde öğrenim gören öğrencilerin seçecekleri “İş Yeri Eğitimi ve İş Yeri Uygulaması” dersi ile iş yerinde derslerini uygulamalı olarak görebileceğini belirten Vali Dağlı, “Öğrencilerimiz alacakları bu uygulamalı dersle birlikte nitelikli meslek personeli olarak iş yerlerindeki sorumluluklarını, işçi-işveren ilişkilerini, organizasyon, üretim ve iş güvenliği sistemleri ile yeni teknolojileri tanıma imkânı elde etmiş olacaklardır. Öğrencilerimiz ayrıca gerçek iş hayatına hazırlanacak, teorik bilgilerini kullanabilme ve uygulamaya aktarabilme becerisini kazanacak ve mezun olduktan sonra daha kolay iş bulabilecektir" şeklinde konuştu.

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