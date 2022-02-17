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Öğrencilere uygulamalı salep eğitimi

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi, uygulamalı tarım projesi kapsamında öğrencilere eğitim verdi.

SAMSUN 17.02.2022, 16:26
Öğrencilere uygulamalı salep eğitimi

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi, uygulamalı tarım projesi kapsamında öğrencilere eğitim verdi.

Büyükşehir Belediyesinin, gıda israfının önlenmesi, tarımsal farkındalık ve çevre duyarlılığı oluşturmak amacıyla okullarda başlattığı ‘Uygulamalı Tarım’ eğitimleri devam ediyor. Verilen eğitimler kapsamında bu kez de salep yetiştiriciliğinin önemi anlatıldı. Salıpazarı ilçesine bağlı Avut Ortaokulu’nda gerçekleştirilen program kapsamında öğrencilere uygulamalı olarak salep yetiştiriciliğinin nasıl yapıldığı gösterildi.

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı personeli Ziraat Yüksek Mühendisi Hicran Çıkış Kanca’nın verdiği eğitime Salıpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş, öğrenciler, veliler ve öğretmenler katıldı. Eğitimde Orta Karadeniz Bölgesi’nde yaygın olarak 18 salep türünün görüldüğünü söyleyen Ziraat Yüksek Mühendisi Hicran Çıkış Kanca, “Salep, Anadolu topraklarında çok önemli yere sahip. Ülkemizde bulunduğu konum itibariyle çok zengin bir salep çeşitliliği var. Tabii, çeşitliliğe bağlı olarak da yıllar boyu biz salebi kullanmışız. İbn-i Sina’ya kadar bunu görebiliyoruz. Hatta 1963 yılına kadar eczanelerde kuvvet verici olarak satılmaktaymış. 1931 yılına ait Lise ve Orta Mektepler Talimatnamesinin 167. maddesinde, yatılı lise ve ortaokul öğrencilerine kişi başı günlük iki gram salep verilmesi emredilmektedir. Salep orkideleri gıda, parfüm, tıbbi ve süs bitkileri olarak kullanıldığı gibi en yaygın kullanımları içecek ve dondurma sektörüdür. Orta Karadeniz bölgesinde Samsun, Sinop, Tokat ve Çorum’da yaygın olarak 18 salep türü görülmektedir” dedi.

Verdikleri destekler kapsamında Samsun’un 17 ilçesinde salep üretiminin yapıldığını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, okullarda verilen tarım eğitimini de oldukça önemsediklerini ifade ederek, ”Evlatlarımızın eğitimi bizler için çok önemli. Onlar bizim geleceğimiz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitimine verdiğimiz her destek bizler için gururdur. İlimin, bilimin ve tarımın erken yaşta en iyi şekilde öğrenilmesi için çocuklarımızın hizmetkârıyız” diye konuştu.

2019 yılında resmi olarak başlayan salep üretiminin belediyenin yaptığı tarım projeleri ile her geçen yıl arttığını da söyleyen Başkan Mustafa Demir, şunları söyledi:

“2019 yılında 6 olan resmi salep üreticisi şu anda 12 oldu. 2019 yılında 20 olan sözleşmeli üretici 2020 yılında 97 sözleşmeli üreticiye yükseldi. 2019 yılında ilimizde 30 ton olan üretim 2020 yılında 42 tona ulaşmıştı. Geçen yıl ise 50 tonu aşmıştı. Şu anda salep üretimi yapılmayan ilçemiz yoktur. Bu yıl da tarıma verdiğimiz desteklemeler artarak devam edecektir.”

Eğitim sonrası öğrencilere uygulamalı olarak salep dikimi gösterildi.

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