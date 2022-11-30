Öğrencilere giyecek yardımı

Hayata Anlam Katanlar Derneği, Samsun’un Çarşamba ilçesine bağlı taşımalı öğrencilerin okuduğu Çarşamba Kızılot Ortaokulu’nda okuyan 40 öğrenciye mont, bot ve spor ayakkabı yardımında bulundu.

Samsun ve Gaziantep’te faaliyet gösteren Hayata Anlam Katanlar Derneği, soğuk havaların başlaması ile Çarşamba Kızılot Ortaokulu’nda eğitim gören 50 öğrenciye mont, bot ve spor ayakkabı hediye etti. Proje hakkında bilgi veren derneğin başkanı Murat Değirmenci, “Derneğimiz, 2018 yılından bugüne kadar insanların en ihtiyaç duydukları zamanda yanlarında oluyor. Bugüne kadar 54 köy okuluna hediyeler götürdük. Bugün, burada aldıkları eğitim yardımlarını sevinçle karşılayan çocuklarımız gibi binlerce çocuğumuzun da farkında olduğumuzu belirtmemiz gerekir. Hedefimiz bu çocuklarımızın yaşadıkları büyük heyecan ve mutluluğu daha binlerce çocuğumuzun yüzünde görmek. Desteklerini esirgemeyen bağışçılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.