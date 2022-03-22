Samsun’da "İstersem Ben de Başarırım Projesi" kapsamında öğrencilere 17 bin kitap dağıtıldı

Samsun Valiliği himayelerinde ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde faaliyete başlayan ”İstersem Ben de Başarırım Projesi"nde ilk adım olan öğrencilere kitap dağıtımı ve bilgilendirme toplantıları tamamlandı. Samsun’daki tüm 3.sınıf öğrencilerine “İstersem Ben de Başarırım Kılavuz Hikâye Kitabı” ve “Hikâye Kitabı Özel Defteri” dağıtılmasının ardından öğrencilere ve velilere sürecin nasıl işleyeceğiyle ilgili bilgi verildi.

İstersem Ben de Başarırım Hikâye Kitabı öğrencilerin ilgi, istek ve kabiliyetlerine uygun, nitelikli kitapları tercih etmeleri hususunda onlara rehber olup yol göstermesi amacıyla kaleme alındı. Öğrencilerin masal, hikâye, tekerleme, bilmece, efsane, mâni, şiir, türkü gibi unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerleri yazarak öz benliklerine sahip çıkmalarını desteklemek amacıyla da Hikâye Kitabı Özel Defteri hazırlandı. İstersem Ben de Başarırım Hikâye Kitabı ve Hikâye Kitabı Özel Defteri, ilkokul 3. sınıf öğrencilerine dağıtılarak temel okuma yazma becerilerinin küçük yaşlarda kazanmalarının sağlanması amaçlanıyor.