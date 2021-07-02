Öğrencilerden umut veren projeler

Samsun Alaçam Osman Tural İmam Hatip Ortaokulu’nda düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nda öğrenciler yaptıkları projeleri sergiledi.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarına katılan öğrenciler kızılcığın kansere etkisi, ekşi mayanın besin değerleri gibi birinden ilginç araştırma projelerini, Türk İslam mimarisindeki geometrik şekilleri, mübadillerin Alaçam’a göçü ve uyumu gibi inceleme projelerini ayrıca kendi programladıkları robotik projelerini sergiledi.

Okul Müdürü İsmail Karaçeşme yaptığı açılış konuşmasında, "Ülkemiz biz eğitimciler ve eğitimi alan öğrencilerimizden çok şey bekliyor. Sorumluluğumuzun da farkındayız. Öğrencilerimiz zorlu salgın şartlarına rağmen yüz yüze ve uzaktan olmak üzere her şekilde çalıştılar, araştırdılar ve 17 projeyle bugün karşınızdalar. Çalışmalarının ürünlerini bugün sizlere sergileyecekler. Başarılı çalışmalarından dolayı tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Bu süreçte üstün gayretle çalışan başta yürütücümüz Necla Elibol olmak üzere tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Alaçam İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural projede emeği geçen tüm idareci, öğretmen ve öğrencileri tebrik ettiği konuşmasında, "Bilim fuarları sayesinde okullarımızda bir heyecan, bir şenlik havası oluşuyor. Osman Tural İmama Hatip Ortaokulu’nda ikincisi düzenlenen bu fuarda geleceğin bilim insanlarını izlemekten mutluluk duyuyoruz, onları gördükçe geleceğe umutla bakıyoruz" diye konuştu.

Protokol tarafından açılışı yapılan fuar gün boyu ziyaretçilerini ağırladı.