Öğrencilerden örnek davranış

Samsun Bafra Anadolu Proje Lisesi 9. sınıf öğrencileri, İngilizce öğretmeni Naim Okay öncülüğünde ihtiyaç sahibi öğrenciler ile tedavi gören öğrenci için okulda etkinlik düzenlediler.

“Paylaşmak güzeldir ve duyarlılıktır benim adım, başarı soyadım” temalı etkinliğe ilgi büyük oldu. Öğrenciler evlerinde annelerinin, kimi öğrenciler de kendi yaptıkları yiyecekleri okulun spor salonunda satışa sundular. Öğrenciler hazırladıkları yiyeceklerin satışını yaparak gösterdikleri girişimcilik ve ihtiyaç sahibi öğrencilere gösterdikleri duyarlılıkları ile de değerler eğitimini teoriden pratiğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşadılar. İhtiyaç sahibi öğrenciler ile tedavi gören lösemi hastası 12. sınıf öğrencisine destek amaçlı yapılan etkinlikte 6 bin 424 liralık satış gerçekleşti. Etkinliğe okuldaki Sosyal Yardımlaşma Kulübü, Gezi İnceleme ve Tanıtım Kulübü öğretmenleri ile öğrenciler destek oldu.