Öğrencilerden kuşlara yuva

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Çevre Topluluğu tarafından gerçekleştirilen ‘Kuşlar Yuvasız Kalmayacak’ adlı projeyle kuşların yaşamlarını daha kolay sürdürebilmesi için kuş evleri yapıldı.

Çevre ve Düzenleme Müdürlüğünün uygulama birimlerinde öğrencilerle birlikte yapılan kuş evlerinin ilk örnekleri Kurupelit yerleşkesinde bulunan ormanlık alanlardaki ağaçlara asıldı. Doğa ve çevre üzerine örnek çalışmalar yürüten OMÜ Çevre Topluluğu, projeyle öğrencilere farkındalık kazandırmayı amaçlıyor.

“Çevreyi ve doğal varlıkları korumak herkesin asli görevi”

Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan OMÜ Çevre Topluluğu Başkanı Batuhan Ateşli, içinde bulunan yüzyılın, birçok teknolojik imkanı insanlığın hizmetine sunarken bir yandan da insanlığın ortak mirası olan çevreden geri getirilmesi zor olan varlıkları da zarar verdiğini söyledi. Belirli bölgelerdeki nüfus yoğunlaşmasının plansız sanayileşme ve çarpık kentleşmeyle birlikte doğanın kendini yenilemesinin her zaman mümkün olmadığını belirten Başkan Ateşli, bu nedenle çevreyi ve doğal varlıkları korumanın herkesin asli görevi olduğunu vurguladı.

Başkan Ateşli, “Bizler de bu bağlamda çevre topluluğu olarak kuş evleri projesini oluşturduk. Kuş evleri projemizde amaçlanan kültürel ve tarihi değerlerimize sahip çıkmak ve değerlerimizi tanıtmak, biyolojik çeşitliliğin tehlikeye düşmesini engellemek, çevremiz için bir farkındalık oluşturmak” ifadelerini kullandı.

Son olarak Başkan Ateşli, OMÜ’yü yeşil üniversite sıralamasında daha yukarılara çıkarmayı hedefleyen ve öğrencilerin gerçekleştirdiği projelerde her zaman yanlarında olduklarını belirttikleri Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’a teşekkürlerini iletti.