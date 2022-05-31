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Öğrencilerden Kızılay’a kan
Samsun’da üniversite öğrencileri Kızılay’a kan bağışı yaptı.
SAMSUN 31.05.2022, 18:29
Samsun’da üniversite öğrencileri Kızılay’a kan bağışı yaptı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Samsun Canik Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrenciler Türk Kızılay’a kan bağışında bulundu. 16.00-24.00 saatleri arasında düzenlenen kan bağışına öğrenciler büyük ilgi gösterdi.
Türk Kızılay Samsun Kan Merkezi Müdürü Serdar Bayram kan bağışının önemine dikkat çekerek, "Kan stoklarının düştüğü bu dönemde vatandaşlarımızı kan bağışına bekliyoruz. Çiftlik Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ve Atakum Çobanlı İskelesi Meydanı’ndaki kan toplama merkezlerimiz vatandaşlarımızın hizmetindedir" dedi.