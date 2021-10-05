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Öğrencilerden hayvanlara şefkat eli

Samsun Bafra Anadolu Lisesi öğrencileri, İngilizce öğretmenleri Naim Okay rehberliğinde hazırladıkları “Şefkat Eli Projesi” kapsamında barınağı ziyaret etti.

SAMSUN 05.10.2021, 18:08
Öğrencilerden hayvanlara şefkat eli

Samsun Bafra Anadolu Lisesi öğrencileri, İngilizce öğretmenleri Naim Okay rehberliğinde hazırladıkları “Şefkat Eli Projesi” kapsamında barınağı ziyaret etti.

“Dünya Hayvan Hakları Etkinliği Günü” dolayısıyla Bafra Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine ziyarette bulunan öğrenciler, can dostlara yakın ilgi gösterdi. “Şefkat Eli” isimli projeyle öğrencilere, barınakta bulunan köpeklerin sahiplendirilmesi, hayvan sevgisini arttırmayı ve bakım sorumluğu kazandırılması hedefleniyor. 30 öğrenciden oluşan grup, barınak veterinerinden barınaktaki uygulamalar hakkında bilgi aldı. Barınakta inceleme yapan öğrenciler burayla ilgili hazırlayacakları raporu Belediye Başkanlığına sunacak.

Öğrenciler belirlediği 3 köpeğin çektikleri fotoğrafını da okul sitesine koyarak hangisinin sahiplendirilmesi konusunda oylama yapacak.

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