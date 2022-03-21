Öğrencilerden “Dönmeyi Düşünmeyenler” gösterisi

Çanakkale Zaferi’nin 107. yılında İlkadım Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin “Dönmeyi Düşünmeyenler” adlı gösterisi izleyicileri duygulandırdı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107. Yılı Şehitleri Anma Programı bugün Atatürk Kültür Merkezi’nde(AKM) yapıldı.

Program saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Daha sonra şehitler adına Kur’an-ı Kerim okundu. Ardından şehitler adına okunan tüm hatimlerin duası yapıldı.

Etkinlik İlkadım Güzel Sanatlar Lisesi’nin hazırladığı “Dönmeyi Düşünmeyenler” adlı anlatımlı konser gerçekleştirildi. Gösteride Çanakkale için yazılmış ezgileri seslendiren öğrenciler döneme ilişkin anlatımlar yapıldı. Seyit Onbaşı’nın 215 kilogramlık top mermisini kaldırması da gösteride canlandırıldı. Son bölümde mehter takımı da öğrencilere eşlik etti.

Program çekilen toplu fotoğraf ile son buldu. Programa Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Sg. Alb. Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ömer Ersever, Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Nihat Soğuk, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Samsun Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Muhammet Meclis, kamu kurum kuruşlarından temsilciler, öğrenci ve veliler katıldı.